Varigotti, si rompe una tubatura fognaria lungo l’Aurelia: avviati i lavori di ripristino

Varigotti. Nel primo pomeriggio odierno, si è reso necessario l’intervento del Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese a Varigotti, lungo la via Aurelia all’incrocio con via Vecchia, per la rottura di una tubazione della fognatura avvenuta al di sotto della sede stradale.

“Gli operatori hanno avviato nell’immediatezza l’intervento di riduzione della rottura e ripristino del normale andamento della rete, senza disagi all’utenza”, afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco.

“Siamo in costante contatto col Consorzio, al quale, ben consci della stagione turistica ormai cominciata, abbiamo chiesto la maggior celerità d’intervento il quale dovrebbe richiedere non oltre una settimana”, conclude.