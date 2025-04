Variazione di Bilancio in Regione, PD all’attacco: “La destra dice No ai bisogni di cittadini e famiglie”

Liguria. Fondi per la sicurezza e l’implementazione dell’organico nei reparti di pronto soccorso tra i punti all’esame della variazione di Bilancio discussi oggi in Consiglio regionale.

Con 13 voti a favore (minoranza) e 17 contrari è stato respinto l’ordine del giorno 92, presentato da un consigliere di minoranza, che impegnava la giunta a introdurre un Fondo straordinario per il rafforzamento del personale sanitario e la sicurezza nei reparti di pronto soccorso pari a 10 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2025, allocato alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 5 “Servizio sanitario regionale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Con 13 voti a favore (minoranza) e 13 contrari è stato respinto l’ordine del giorno 94 presentato da un consigliere di minoranza, che impegnava la giunta a istituire con urgenza un Fondo regionale per il contrasto del caro bollette destinato al sostegno di famiglie e imprese in difficoltà a causa dell’aumento dei costi energetici; a individuare e finalizzare l’utilizzo di fondi comunitari disponibili e di risorse proprie regionali per alimentare il fondo; a definire criteri di accesso al fondo che garantiscano priorità alle famiglie con ISEE basso o medio-basso e alle piccole e medie imprese con particolare attenzione ai settori maggiormente energivori; a prevedere specifiche misure di sostegno per le comunità energetiche e per gli investimenti in efficientamento energetico da parte di famiglie e imprese

Respinta anche la proposta sul sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione: con 13 voti a favore (minoranza) e 17 contrari è stato respinto l’ordine del giorno 95 presentato da un consigliere di minoranza, che impegnava la giunta a prendere posizione contro i tagli al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione e al Fondo per morosità incolpevole; a istituire, nelle more del ripristino dei fondi nazionali, un fondo regionale straordinario a sostegno dell’affitto da destinare a famiglie in difficoltà economica; a promuovere un piano straordinario dell’edilizia pubblica; a istituire un osservatorio regionale sulla condizione abitativa; a convocare entro 30 giorni un tavolo regionale per il diritto all’abitare e a riferire al Consiglio regionale con cadenza semestrale in merito alle iniziative intraprese e ai risultati ottenuti.

“La destra, bocciando tutti i nostri emendamenti e ordini del giorno, che avevano l’unico obiettivo di correggere e migliorare una manovra vuota, ha detto no a una sanità in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini liguri, tutelare il diritto alla casa, sostenere imprese e famiglie” ha detto il Gruppo consiliare del Partito Democratico.

“La destra ha detto no a un milione di euro per rafforzare il sistema integrato dei servizi sociali; a 500 mila euro per rafforzare i servizi dedicati alle persone con disabilità; a 500 mila euro per la promozione dello spettacolo dal vivo; a 500 mila euro per la legge sullo sport; a 50 mila euro per il commercio equo e solidale; ha bocciato anche i nostri ordini del giorno per istituire il fondo affitti, visto che lo stato non lo finanzia più e per contrastare il caro bollette a sostegno sia delle famiglie che delle imprese liguri”.

“Ancora una volta i diritti e i bisogni dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese sono stati messi in secondo piano. Ma soprattutto è stato bocciato tutto nonostante il presidente Bucci abbia detto che emendamenti e ordini del giorno li avrebbe pure approvati, però non ora, più avanti, vediamo. Il solito atteggiamento ‘pilatesco’ di chi se ne lava le mani. La verità è che questa Giunta non ha voluto apportare nessuna correzione a questa manovra che è lontana dai bisogni dei cittadini, non ha alcuna visione politica ma gestisce solo l’ordinaria amministrazione. Una manovra che ricordiamo è stata bocciata anche dai revisioni dei conti che hanno ritenuto l’uso dell’avanzo non regolare, perché utilizzato per finalità diverse da quelle originarie” concludono i Dem in Regione.