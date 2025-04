Variazione del bilancio regionale, Uil: “Rimodulazione delle risorse per sanità e servizi”

Liguria. Si è svolta oggi l’audizione presso la Commissione Bilancio di Regione Liguria alla quale ha partecipato Giovanni Bizzarro di Uil Liguria, che ha sottolineato l’importanza di una rimodulazione di risorse importanti, soprattutto in ambito sanitario, sociosanitario e in relazione alla spesa per il personale.

“Chiediamo costanti confronti con la Regione per garantire un utilizzo equo, trasparente e partecipato delle risorse pubbliche, mettendo al centro il lavoro e la qualità dei servizi offerti ai cittadini – spiega Giovanni Bizzarro – Su sanità e servizi socio sanitari segnaliamo la non rinviabile ed urgente necessità di garantire stabilità occupazionale, rafforzare gli organici e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori della sanità e dei servizi sociosanitari, pertanto, tale condizione non può non essere punto centrale del bilancio previsionale della Regione Liguria per garantire ai cittadini l’accesso alle cure e la continuità delle stesse”.

“Riteniamo critica la riduzione di circa 12 milioni relativi al finanziamento ordinario per i LEA nel 2025 anche se affiancato dal successivo reintegro, tramite fondi aggiuntivi per lo squilibrio di bilancio e investimenti, che tuttavia non risolvono in modo strutturale la crisi finanziaria del sistema sanitario regionale”.

“La Uil Liguria, come sempre, è disponibile al dialogo e al confronto costruttivo, ma è altrettanto ferma nel chiedere che la Regione investa nel lavoro, nei servizi e nelle persone” aggiunge l’esponente sindacale.

“Un esempio calzante per la spesa del personale può essere rappresentata dalla graduatoria degli OSS in scadenza a settembre del 2024, prorogata poi fino a settembre 2025. Ecco, ad oggi, si rischia di far decadere la graduatoria e di dover ribandire un concorso quando ci sono più di 500 persone idonee in attesa”.

“Inoltre, crediamo esista la necessità impellente di risorse e un conseguente impegno della Regione a valorizzare la contrattazione decentrata, anche alla luce delle recenti tornate contrattuali e dell’auspicata chiusura di tutti quei contratti dove la contrattazione è ancora in corso”.

“Questa variazione di bilancio può e deve essere un’occasione concreta per rafforzare la coesione sociale e affrontare le sfide del futuro con coraggio e visione” conclude Bizzarro.