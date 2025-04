Varazze. È arrivato il momento del commiato e del ringraziamento. Il luogotenente Alessandro Vasoli, comandante della Stazione dei Carabinieri di Varazze lascia la città.

Esprimendogli “profonda gratitudine”, l’amministrazione comunale questa mattina lo ha salutato con una cerimonia cui hanno partecipato tutte le autorità e le associazioni varazzine.

Vasoli, a Varazze dal 2007 e Comandante della Stazione dal 2019, andrà ora a Lerici, nello spezzino.

Le parole del sindaco Luigi Pierfederici: “Un grazie dovuto ma soprattutto doveroso, particolarmente sentito perché il comandante Vasoli, in questi anni, ha fatto un ottimo lavoro sul nostro territorio. Una persona sempre attenta ai bisogni e alle necessità della comunità”.

“L’amministrazione comunale gli augura il meglio per il suo futuro incarico. Varazze – ha sottolineato il primo cittadino – è una città più sicura grazie al suo contributo perché non è mai semplice gestire e attenzionare le comunità. In questi anni la collaborazione è sempre stata proficua”.

Le sentite parole del colonnello Fabio Truddaiu, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Savona, hanno introdotto il saluto finale da parte del comandante Vasoli, che con qualche aneddoto ha salutato una città che gli ha voluto bene.