Agg. 17.34. Sul posto per le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono ancora presenti i vigili del fuoco. L’edificio in fiamme è un ex albergo dismesso da tempo. Al momento non è ancora stata resa nota la causa dell’incidente. Indagini in corso.

Agg. 16.57. La circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente. A causa della sospensione temporanea, richiesta dai vigili del fuoco per spegnere il rogo, due treni regionali hanno subito rallentamenti fino a 50 minuti e 4 corse (sempre regionali) sono state parzialmente cancellate.

Varazze. Incendio questo pomeriggio intorno alle 15 nell’ex hotel La Vela in via Nicolò Sardi, dietro la stazione.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Varazze e di una squadra di Savona in supporto per avere ragione delle fiamme.

Incendio a Varazze: disagi alla circolazione ferroviaria

Al momento non si registrano feriti e non si conoscono le cause che hanno sprigionato il rogo. A causa della vicinanza tra la stazione ferroviaria di Varazze e il punto in cui è divampato l’incendio, i vigili del fuoco hanno richiesto la sospensione precauzionale del traffico ferroviario sulla linea Ventimiglia-Genova, all’altezza di Varazze.

Attualmente quindi la circolazione risulta sospesa in attesa dell’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale e l’automedica del 118.

