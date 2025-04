Varazze, il 7 aprile l’inaugurazione della mostra d’arte di Primavera nella Gallery Malocello

Varazze. Lunedì 7 aprile 2025 a Varazze, in via Malocello n.37, nel caratteristico centro storico, alle spalle del Palazzo Comunale, nella Gallery Malocello, sede del “Gruppo Artisti Varazzesi”, si inaugurerà la tradizionale “Mostra d’Arte Collettiva Contemporanea di Primavera”: Pittura, Scultura, Intarsio, Mosaico, Fotografia, Ceramica, Fluid Art, Recycle Art, Architectural Art.

L’esposizione, organizzata dall’Associazione Artisti Varazzesi con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della “Città delle Donne”, ad ingresso libero e gratuito, potrà essere visitata da martedì a domenica fino al 27 aprile 2025:

– dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:30;

– oppure, su appuntamento da concordare con il Presidente, Corrado Cacciaguerra, telefonando al: 3334981260.

I lusinghieri successi delle passate edizioni, sono di buono auspicio per i numerosi artisti che esporranno alcune delle loro opere, in attesa delle “mostre personali settimanali”, che riprenderanno nell’ultima settimana del corrente mese.

Al sodalizio artistico varazzino spetta il merito, grazie a questo suo ininterrotto impegno di organizzare mostre personali e collettive, di garantire una costante e qualificata presenza culturale di elevato valore, non solo ai fini della promozione turistica, ma, soprattutto, perchè contribuisce a favorire l’avvicinamento e familiarità con l’Arte, per numerosi varazzini e gentili ospiti, favorendo così il sorgere di non poche passioni.