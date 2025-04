Varazze: corsa contro il tempo per salvare Tiffany, chihuahua affetta da problema neurologico

Varazze. Una madre, una figlia. La loro cagnolina. Si chiama Tiffany e, per sopravvivere, ha bisogno di essere operata. Con grande urgenza. Un’intervento in grado di salvarla, ma c’è bisogno di aiuto, perché la spesa è onerosa. Per questo hanno organizzata una raccolta fondi.

C’è il referto con il quadro della salute di questa cucciola di appena sei mesi. Un problema neurologico. Chihuahua. Entrata a fare parte di questa famiglia che, nel giro di poco, si accorge che c’è qualcosa che non va. Veterinari. Visite, approfondimenti. Diagnosi del neurologo. Esami. Tiffany in sintesi, lo spiega correttamente il referto, soffre di un’instabilità atlanto assiale La famiglia ha fornito documentazione e foto. Sono giorni d’ansia per Solange e sua figlia Jasmine.

Ci arriva una mail in redazione: “Buonasera, sto chiedendo l’aiuto di tutti per poter salvare la vita alla mia cagnolina di soli sei mesi”. Un intervento da fare nel giro di breve tempo: “Un’operazione urgente del costo di 4.100 euro confermato da referti medici con preventivo stimato per questa somma. Grazie a voi ne siamo riusciti a raccogliere 905 già utilizzati per tac e risonanza. Per questo la raccolta viene modificata a 5.100 euro, una cifra che purtroppo non riusciamo a sostenere”.

“Senza questo intervento, la sua vita è a rischio e non vogliamo arrenderci senza aver fatto tutto il possibile per salvarla. Siamo disperati, abbiamo già sostenuto svariate spese tra visite e medicinali, ma crediamo e speriamo che con l’aiuto della comunità possiamo farcela. Ogni piccolo contributo sarà prezioso e contribuirà a darle una seconda chance. Se potete aiutarci, anche con una piccola donazione, vi saremo immensamente grati”.

E poi, parlandoci, aggiungono un messaggio di grande valore: “Se dovessero avanzare soldi da questa raccolta per la nostra piccola Tiffany, li destineremo assolutamente per qualche cagnolino che possa averne bisogno”