Varazze celebra Santa Caterina: una festa di fede, storia e comunità

Varazze. Anche quest’anno Varazze si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti e amati della sua tradizione: le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, patrona della città, d’Italia e d’Europa. Il 2025, però, non è un anno qualsiasi. Si festeggia infatti un anniversario molto speciale: il 400^ anno dell’elezione di Santa Caterina e del Beato Jacopo da Varagine come Patroni di Varazze. Un’occasione per riscoprire la bellezza della nostra storia e il profondo legame che unisce la comunità varazzina alla sua Santa.

Il primo appuntamento è per sabato 26 aprile alle ore 16.30, con la: “Camminata per il Borgo – I Luoghi di Santa Caterina”. Guidati dal Dott. Guido Pizzorno, guida ambientale escursionistica, ci ritroveremo sul sagrato della Chiesa di Sant’Ambrogio per partire insieme in un piccolo viaggio nel tempo. Cammineremo tra le vie della nostra città, scoprendo angoli e storie che parlano della vita di Santa Caterina e del suo profondo legame con Varazze. Un modo diverso per conoscere meglio la nostra città, attraverso la lente della spiritualità e della storia.

Domenica 27, nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, le strade del centro si animeranno con uno degli eventi più suggestivi delle celebrazioni: il Corteo Storico, organizzato con cura dall’Associazione Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena. In piazza Sant’Ambrogio e piazza Santa Caterina prenderà vita una vera e propria rappresentazione teatrale all’aperto, che ci trasporterà nei secoli passati. Poi, il corteo si snoderà per i rioni di San Nazario, Borgo e Solaro, coinvolgendo tutta la città in un momento di memoria condivisa. Ultima rappresentazione scenica in Piazza Santa Caterina.

Dal 21 al 29 aprile, ogni sera alle 20.30, nel Santuario della SS. Trinità, ci sarà spazio per il raccoglimento spirituale, con l’Adorazione Eucaristica, la lettura di alcuni scritti di Santa Caterina e le riflessioni proposte dai sacerdoti di Varazze. Un tempo prezioso per prepararsi interiormente alla festa.

Il giorno della festa liturgica di Santa Caterina, martedì 29 aprile, sarà ricco di momenti significativi. Alle 16.30 ci si metterà “in cammino” verso la statua della Santa nel porto di Varazze, dove si terrà un omaggio floreale e la benedizione della città. In serata, alle 21.30 in piazza Santa Caterina, la Banda Musicale “Cardinal Cagliero” ci regalerà un concerto speciale, accompagnato da una videoproiezione di immagini storiche, grazie all’Associazione Varagine.it.

Mercoledì 30 aprile festa patronale

Il culmine delle celebrazioni sarà mercoledì 30 aprile, giorno della Festa Patronale. Alle 9.30 nella Collegiata di Sant’Ambrogio si celebrerà la Solenne Messa, seguita dalla tradizionale Processione Votiva fino al Santuario di Santa Caterina. Nel pomeriggio, la processione farà il suo tradizionale, corale e trionfale ritorno e si concluderà con una Messa alle ore 18.00.

In caso di maltempo, la processione sarà rinviata a sabato 3 maggio, ma la Messa votiva del 30 aprile si terrà comunque, con partenza alle 11.00 da piazza Sant’Ambrogio.