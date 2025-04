Varazze aspetta Santa Caterina: devozione e forte legame condurranno alla Processione del 30 aprile

Varazze. A grandi passi verso il 30 aprile. Dopodomani. Quel giorno che i varazzini attendono. Ogni anno. Santa Caterina che esce dalla Collegiata. La Processione, momento di altissima spiritualità. Lo scioglimento del voto. Poi il ritorno in Sant’Ambrogio. La folla che l’aspetta. “Oggi facciam”. Questa è Varazze che si appresta anche quest’anno ad abbracciare la sua Santa. Storia di un legame.

“Stiamo aspettando come tutti gli anni la festività di Santa Caterina. Grande Santa che difese strenuamente il Cattolicesimo e il messaggio dato da Gesù – spiega l’assessore Mariangela Calcagno – ci avviciniamo al grande giorno, quello della Processione, con una serie di eventi che culmineranno proprio mercoledì prossimo quando la Santa sarà accolta da una marea di persone che, come sempre, con grande devozione la aspetteranno sul sagrato di Sant’Ambrogio. Poi questo è un anno speciale perché si celebrano i 400 anni dall’elezione di Santa Caterina e del Beato Jacopo da Varagine come patroni della città“.

Quel legame stretto: “Ha liberato Varazze dalla peste e ha promesso che mai più sarebbe riapparsa e, infatti, mai più è tornata. Noi varazzini nutriamo soprattutto un grande affetto anche per il grande esempio di credere in Dio Padre e suo Figlio”.

Sono iniziate le celebrazioni della patrona Varazze, d’Italia e d’Europa. E quest’anno è il 400esimo anniversario, come detto, dall’elezione di Santa Caterina e del Beato Jacopo da Varagine patroni della città. Mentre fino al 29, si reciterà ogni sera la Novena alle 20.30, nel Santuario della Santissima Trinità, ieri c’è stato il Corteo Storico, un appuntamento molto sentito, uno degli eventi più significativi.

Il giorno della festa liturgica di Santa Caterina, domani martedì 29 aprile, alle 16.30 Varazze “si metterà in cammino” verso la statua della Santa in porto, per l’omaggio floreale e la benedizione della città. In serata, 21 e 30, in piazza Santa Caterina, concerto della Banda Musicale “Cardinal Cagliero” con la videoproiezione di immagini storiche, grazie all’Associazione Varagine.it.

Mercoledì 30 aprile Festa Patronale. Alle 9 e 30 nella Collegiata di Sant’Ambrogio si celebrerà la Solenne Messa, seguita dalla tradizionale Processione votiva fino al Santuario di Santa Caterina. Nel pomeriggio il suo trionfale ritorno, accolta dalla sua gente che la attende da un anno.