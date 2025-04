Valbormida, tre codici rossi in contemporanea mettono in affanno i soccorsi 

Valbormida. Macchina dei soccorsi di nuovo in affanno in Valbormida, questa volta, a differenza della settimana scorsa, le criticità si sono fatte sentire in modo più pesante.

Ieri pomeriggio, 7 aprile, intorno alle 13, si sono presentate tre emergenze complesse quasi in contemporanea che hanno messo a dura prova l’attività di militi e personale sanitario.

A Carcare, per un grave investimento pedonale, con probabile lesione alla spina dorsale, è stata allertata la Sierra 3 del 118 che, però, era già impegnata a Cairo per un codice rosso traumatico. Sul posto è comunque arrivata India, l’auto medica infermierizzata (la seconda in servizio in valle, ndr) che ha stabilizzato il paziente trasportato poi dai militi della Croce bianca a Plodio, dove era atterrato l’elisoccorso Grifo per il trasferimento rapido al Santa Corona di Pietra Ligure.

Ecco però che un caso di embolia polmonare a Millesimo ha aggravato la situazione: un terzo codice rosso, infatti, ha fatto sì che i militi rimanessero soli ad affrontare la situazione, senza medici o infermieri e con l’ospedale di Cairo che non può accettare i pazienti in ambulanza.

È stata pertanto attivata Sierra 1 da Savona, con il primo rendez vous lungo la strada del colle di Cadibona, dopo quasi un’ora dalla chiamata.

Un pomeriggio decisamente complesso, che ha visto gli addetti ai lavori impegnati “sul campo” con non poche difficoltà. Gli stessi che, però, temono che una “tempesta perfetta” futura possa influire sull’esito dei soccorsi.