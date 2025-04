Valbormida, macchina dei soccorsi a pieno regime in un pomeriggio di urgenze complesse

Valbormida. Un pomeriggio di lavoro intenso e complicato per la macchina dei soccorsi della Valbormida, che ha visto personale sanitario, vigili del fuoco e militi impegnati duramente su più fronti, ma coordinati e con risultati positivi. Nella giornata di ieri si è creata una situazione estremamente complessa, gestita in modo ottimale dal 118 e dalle pubbliche assistenze intervenute.

Nello specifico, contemporaneamente, intorno alle ore 14, un grave incidente lungo la Sp 29, a Cairo, ha visto coinvolte tre persone con un codice rosso e due gialli. Sul posto l’automedica Sierra 1, l’elisoccorso Grifo, i Vigili del fuoco e tre ambulanze della Croce bianca di Cairo. A questo si sono aggiunti il trasferimento di un paziente affetto da patologia cardiologica dal Punto di Primo Intervento di Cairo verso il San Paolo di Savona gestito da Sierra 3 e un caso neurologico a Ferrania seguito da India (automedica infermierizzata) e Croce bianca di Carcare, entrambi codici rossi, ovvero di massima gravità.

Non da ultimo, i Vigili del fuoco sono stati impegnati a Cengio, insieme alla locale Croce rossa, per entrare in un’abitazione dove sono stati rinvenuti due cadaveri.

“Nonostante la contemporaneità e l’impiego di numerosi mezzi tutti gli interventi sono stati gestiti in modo ottimale, i pazienti stabilizzati e sono arrivati ai nosocomi di riferimento in tempi relativamente brevi. Non solo mala sanità, dunque, di cui spesso si parla, ma anche efficienza”, commentano gli addetti ai lavori, desiderosi di testimoniare l’impegno nell’affrontare emergenze complesse.