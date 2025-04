Valbormida, è uscito il primo dei tre singoli progressive della band “The Valley”

Cairo Montenotte. E’ disponibile da oggi, 24 aprile, su tutte le principali piattaforme digitali, il primo singolo della band valbormidese The Valley, nata nel 2018 dalla passione di quattro personalità e altrettanti stili che si fondono in una sola voce, quella del progetto alt-prog, con la volontà di proporre un progressive distorto e sorretto da ritmiche fuori dagli schemi, dove la melodia è sempre al centro delle composizioni e mai diluita in derive strumentali.

Grazie ad un contratto firmato con la Volcano Records di Napoli, etichetta sempre attenta alle nuove onde del rock alternativo, “Hypnagogia”, questo il titolo del primo lavoro, sarà seguito da altri due singoli, uno dei quali, già pronto per il 30 maggio, sarà accompagnato da un videoclip girato a Cairo Montenotte.

La band si compone di quattro elementi, tutti legati ad esperienze musicali locali del savonese. Eros Povigna, alla voce, proviene dalla formazione grunge molto attiva nei primi anni duemila degli “Humor Vitreo”, Alessandro Concas, alla batteria, ha militato negli anni in vari gruppi valbormidesi, tra cui spiccano gli energici “Sushi Bar”. E poi Simone Baccino e Mattia Miniati, rispettivamente al basso e alla chitarra, provengono invece entrambi dal crossover dei savonesi “Diatomea”. Origini variegate quindi, che si intrecciano in un’identità musicale caleidoscopica e nuova, nell’intento di portare una ventata di aria fresca nel panorama alt-prog.