Val Pennavaire protagonista dell’evento di sabato 12 aprile ad Albenga

Albenga. Sabato 12 aprile, alle 21, l’auditorium San Carlo di via Roma ospiterà un evento speciale dedicato alla splendida Val Pennavaire. Durante la serata, Gianni Amerio presenterà il suo recentissimo volume Pennavalley Trek, edito da Versante Sud, che celebra e valorizza questo straordinario territorio.

Il libro rappresenta un ulteriore passo nella promozione della vallata, che negli ultimi anni ha visto una vera esplosione di interesse da parte di appassionati di outdoor, sia italiani che stranieri. Dopo i precedenti testi dedicati all’arrampicata in falesia, Amerio propone una guida di taglio escursionistico e culturale, con quattro tappe e 17 itinerari corredati da foto e cartine.

L’intento è quello di accompagnare i lettori alla scoperta di una natura ancora selvaggia e di una cultura antica che, insieme, creano un’esperienza unica e indimenticabile.

La serata sarà arricchita dalla proiezione di un documentario, che anticiperà il racconto di Gianni Amerio. All’autore si uniranno nel dialogo Marina Caramellino e Aldo Acquarone, offrendo ulteriori spunti di riflessione sulla Val Pennavaire, un luogo dove il legame tra uomo e natura si intreccia profondamente.

Questo evento non è solo un tributo alla Val Pennavaire, ma anche un’opportunità per immergersi in un progetto che unisce escursionismo, cultura e promozione del territorio, continuando a valorizzare il ricco entroterra di Albenga.