Vado, trasferta amara contro l’Oltrepò: rossoblù sconfitti 1-0

Broni. Non c’era modo peggiore di entrare nel weekend di Pasqua per il Vado. I rossoblù perdono 1-0 in trasferta contro l’Oltrepò, decisivo il gol di De Rinaldis al 39′, e vedono sempre più ridotte le speranze di agguantare la seconda posizione. Infatti la squadra di Boisfer dista sei punti dalla NovaRomentin, oggi vincitrice 3-0 contro il Fossano. Dunque, i rossoblù dovrebbero vincere le ultime due partite, mentre i piemontesi perderle entrambe.

Dunque, si chiude a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. Per il Vado questa è l’ottava sconfitta stagionale e la quinta in trasferta. Proprio il rendimento fuori casa è quello che sta impedendo di arrivare al secondo posto. Infatti lontano dal Chittolina i rossoblù hanno raccolto solo 26 punti (settimo posto in questa speciale graduatoria), otto meno della NovaRomentin e ben 14 in meno del Bra.

Di seguito le formazioni del match e la classifica:

Oltrepò: Fossati, Bartoli, Moraschi, Villoni, Cavallotti, De Rinaldis, Soldi, Andrini, Mahi, Costante, Hrom. In panchina: Bonadeo, Spatari, Chiellini, Cabella, Busso, Giammarresi, Semenza, Raimondi, Natoli. Allenatore: Maurizio Parolini.

Vado: Sattanino, Monteverde, Montesano, Vita, Mameli, Abonckelet, Merkaj, Troiano, Cottarelli, Foglio, Prisco. In panchina: Bellocci, Picone, Michelucci, Ndianefo, Pompilio, Corengia, Donaggio, Corsa. Allenatore: Rodrigue Boisfer.

Classifica: Bra 78 (promosso in Serie C), NovaRomentin 68, Vado 62,Gozzano 61, Lavagnese e Città di Varese, Ligorna 58, Chisola 47, Saluzzo 46, Derthona 43, Sanremese e Asti 42, Oltrepò 39, Imperia 37, Vogherese e Cairese 33, Fossano 26, Chieri 25, Borgaro 25.