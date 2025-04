Vado Ligure: protocollo d’Intesa con Industriali, Legacoop e sindacati per lo sviluppo del lavoro e delle competenze

Vado Ligure. È stato siglato in questi giorni un importante protocollo d’intesa tra Comune di Vado Ligure, Unione Industriali di Savona, Legacoop e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del territorio, promuovendo politiche attive del lavoro e strumenti di accompagnamento per la crescita delle competenze professionali, in particolare tra i giovani e i lavoratori coinvolti nei processi di trasformazione industriali ed economici.

Un’intesa, sottolineano dal Comune, “che segna un passo importante verso una nuova stagione di collaborazione tra istituzioni, lavoratori e mondo produttivo”.

Il protocollo valorizza il ruolo dello Sportello Informagiovani, che diventerà uno “Sportello Informativo Lavoro e Sviluppo”, punto di riferimento per l’orientamento, la collaborazione con il centro per l’impiego e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Lo sportello, inoltre, si prefigge di promuovere la cultura della solidarietà nei confronti di soggetti con difficoltà, aiutandoli a inserirsi professionalmente nella vita attiva, fornendo loro strumenti utili per acquisire nuove competenze professionali e rendendone più agevole l’inserimento sociale, in collaborazione con i servizi sociali.

L’accordo prevede una collaborazione stabile tra le parti firmatarie per mappare i fabbisogni professionali emergenti, sostenere percorsi di aggiornamento e riqualificazione, favorire l’autoimprenditorialità e diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione sarà rivolta alle piccole e medie imprese locali, con l’intento di creare connessioni tra le competenze disponibili e le esigenze del tessuto produttivo.

Il Comune di Vado Ligure, in qualità di promotore e coordinatore del protocollo, si impegna inoltre a rafforzare i rapporti con gli enti sovraordinati, come Regione e Ministeri competenti, per condividere strategie e definire le risorse necessarie, soprattutto per quanto riguarda i percorsi formativi e le misure di politica attiva da attivare sul territorio, anche in relazione alle necessità locali.

“Questo protocollo – commenta il sindaco Fabio Gilardi – rappresenta una vera alleanza territoriale. In un momento in cui i mercati del lavoro cambiano rapidamente e a volte addirittura mancano competenze e risorse, la capacità di fare sistema tra pubblico e privato è fondamentale per garantire occupazione di qualità, inclusione sociale e sviluppo”. Un riconoscimento particolare, aggiunge, “va al settore dei Servizi Sociali del Comune e all’impegno dell’assessore e vicesindaco Mirella Oliveri, il cui lavoro è stato determinante per costruire il percorso che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo”.

Il Protocollo si pone in continuità con gli impegni già presi attraverso l’Accordo di Programma sulla Piattaforma Multipurpose e le necessità derivanti dallo sviluppo del retroporto e tessuto produttivo, rafforzando una visione condivisa che mette il lavoro, le persone e le competenze al centro del rilancio del territorio.