Vado Ligure, nasce il progetto di marketing territoriale con Finale Outdoor Region

Il Comune di Vado Ligure dà il via a un ambizioso progetto di marketing territoriale dedicato allo sviluppo dell’offerta outdoor, in collaborazione con Finale Outdoor Region, realtà di riferimento per il turismo attivo e sostenibile.

Il progetto prende forma da un’attenta analisi del territorio e delle sue risorse già esistenti: sentieri, colline, infrastrutture, la vicinanza al centro cittadino e l’accessibilità garantita dalle principali arterie di comunicazione. L’obiettivo è strutturare un’offerta solida e integrata, in grado di coniugare natura, cultura, qualità della vita e sviluppo economico.

Al centro dell’iniziativa c’è il prodotto outdoor, inteso come esperienza completa: chi arriva a Vado Ligure deve poter vivere il territorio in modo semplice, accogliente, ben segnalato e dotato di servizi adeguati. Il progetto mira a potenziare l’esistente e a costruire una proposta futura, inclusiva e competitiva, valorizzando l’interazione con il tessuto economico e sociale locale.

Tra le azioni previste, la realizzazione di nuove infrastrutture per famiglie e bambini, come aree attrezzate dedicate; lo sviluppo di percorsi per mountain bike, cicloturismo, hiking, trail running e trekking urbano; la creazione di itinerari culturali che uniscono storia, paesaggio e identità locale; il coinvolgimento attivo di associazioni, attività commerciali, strutture ricettive e società di mutuo soccorso, considerate attori chiave nella costruzione di un sistema coeso e partecipato.

Particolare attenzione sarà dedicata alla segnaletica, alla manutenzione e alla tutela del patrimonio sentieristico e stradale: elementi fondamentali per garantire sicurezza, accessibilità e qualità dell’esperienza outdoor.

“Si tratta di un progetto importantissimo – commenta il sindaco di Vado Ligure, Fabio Gilardi – perché l’outdoor, così come in generale lo sport e i servizi, può essere uno strumento fondamentale di inclusione e di educazione – anche ambientale – per i nostri giovani. Un modo per combattere il disagio e incentivarli a vivere in modo sano, facendo sport all’aria aperta”.

La progettualità si sviluppa secondo una strategia di medio-lungo periodo, supportata da un piano di comunicazione integrato, strumenti digitali – tra cui una piattaforma turistica interattiva e mobile – e una forte attenzione all’inclusione, alla socialità e al coinvolgimento delle nuove generazioni. Il tutto sarà reso possibile anche attraverso sinergie con il tessuto commerciale locale e tramite la creazione e il recupero di sentieri, mulattiere e collegamenti con i territori vicini e il centro cittadino.

“Devo ringraziare Luca Ferro, consigliere delegato all’outdoor – aggiunge Gilardi – che ha seguito i vari confronti con il Consorzio per dare forma concreta alle varie proposte, e che ora sta lavorando per realizzare i vari obiettivi”.

Il percorso ha preso ufficialmente avvio nel 2022 con l’arrivo a Vado Ligure di una tappa della UCI World Marathon Cup, Coppa del Mondo di Marathon, disciplina internazionale della mountain bike. Da allora, si sono affermate e consolidate iniziative e appuntamenti locali di rilievo come il Trail Aschero, la 10 di Vado e la “Sensa Sprescia”, fino ad arrivare ai nuovi eventi previsti per il prossimo autunno. Un impegno a 360° per far vivere il territorio sia ai cittadini che ai visitatori, anche provenienti dai territori limitrofi e dal Ponente ligure.

Vado Ligure si propone così come porta di accesso alla Finale Outdoor Region, intesa come comprensorio e destinazione condivisa. Non più solo una città, ma un sistema territoriale integrato, proprio come avviene nelle grandi mete turistiche.

“Un progetto ambizioso – concludono dal Comune – fondato su una consapevolezza: la vocazione storica di Vado Ligure – industriale, artigianale, commerciale e oggi legata alla blue economy – può convivere con il turismo outdoor. Alcuni esempi lo dimostrano già. È un processo lungo ma il cammino è iniziato, con l’obiettivo di costruire un futuro più attrattivo”.