Vado, contro il Saluzzo arriva il terzo successo consecutivo, Boisfer: “Puntiamo al secondo posto, non dobbiamo avere rimpianti”

Vado. Terzo successo consecutivo per il Vado che stende 2-0 il Saluzzo e conserva la terza posizione in classifica. Una bella iniezione di fiducia per affrontare in maniera positiva questo scorcio finale di stagione. E mentre si rinforza la pista Roselli per la prossima annata, può sorridere nuovamente mister Rodrigue Boisfer, intervenuto in conferenza stampa nel post partita.

“Sono molto contento – commenta il tecnico -, piano piano si sta vedendo il lavoro settimanale. Voglio vedere una squadra che giochi a calcio e oggi si è vista tutta la qualità dei ragazzi. Quando succede questo diventa difficile per tutti. Dico alla squadra di divertirsi e oggi lo hanno fatto. Il risultato dipende anche da tante altre cose, ma se vai in campo e ti diverti, con questa qualità, le partite si vincono”.

Vedendo dunque lo stato di forma recente del Vado, crescono i rimpianti per le defaillances mostrate tra febbraio e marzo, ma ora Boisfer ha ben chiaro l’obiettivo di questo finale di campionato: “Ci sono stati dei risultati che ci hanno allontanato dall’obiettivo, probabilmente è stato anche un calo mentale. Abbiamo perso un po’ di punti per strada, però settimana dopo settimana con impegno e grande voglia i ragazzi stanno dimostrando quello che valgono. Ora puntiamo al secondo posto, senza avere rimpianti“.

Ha incuriosito la scelta del tecnico di cambiare panchina del Chittolina: “Una scelta mia e dello staff, per provare a cambiare qualcosa. Per adesso sta portando bene”. Infine, guardando alle prossime partite Boisfer dichiara: “Adesso ci sono dodici punti in palio, tre partite fuori casa e contro squadre che devono salvarsi. Noi però siamo focalizzati sull’obiettivo: arrivare secondi giocando a calcio. Sono contento di tutti i ragazzi. Stiamo bene fisicamente e abbiamo interpretato bene la gara a livello tattico. Oggi in più siamo riusciti anche a non prendere gol, dopo tante partite che l’avevamo subito. Bisogna fare un applauso a questi ragazzi“.