Vado, al via la demolizione del ponte sul torrente Segno

Vado Ligure. Al via la demolizione del ponte sul torrente Segno a Vado Ligure sulla via Aurelia. I lavori sono iniziati a ottobre dello scorso anno e per consentirne lo svolgimento è stata chiusa l’Aurelia al traffico.

Il traffico è deviato verso via Ferraris, via Sabazia, Ponte Peluffo, via Alla Costa e rientrare sull’Aurelia. I veicoli possono altresì transitare lungo la viabilità interna, costituita dalla variante Aurelia-bis e dalla Strada di Scorrimento,

I lavori sono lievemente in ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito inizialmente.

Due mesi fa – dopo un incontro con Anas, Rfi e Autorità portuale – il sindaco aveva spiegato che ‘per ridurre al minimo i ritardi sarà intensificato il ritmo dei lavori con l’estensione delle ore operative in cantiere. Gli enti coinvolti confermano il massimo impegno per completare l’opera nel più breve tempo possibile, garantendo elevati standard di qualità e sicurezza. L’obiettivo è realizzare un’infrastruttura moderna e sicura, rispondente alle esigenze del territorio”.