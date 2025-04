“Uniti per un lavoro sicuro!”: i cortei del Primo Maggio a Savona e Albenga

Anche quest’anno si svolgeranno le consuete celebrazioni del 1° Maggio nelle piazze di Savona ed Albenga organizzate dalle strutture locali di Cgil, Cisl e Uil.

“In un contesto nazionale ed internazionale particolarmente complicato ed a fronte degli impietosi dati inerenti agli infortuni e alle morti sul lavoro, il tema della salute e sicurezza torna prepotentemente al centro dei comizi che si terranno nelle diverse piazze italiane nella giornata della festa dei lavoratori” affermano nel loro messaggio unitario i tre segretari provinciali, Andrea Pasa (Cgil), Simone Pesce (Cisl) e Roberto Fallara (Uil).

“Anche dalla provincia di Savona oltre ad una analisi del fenomeno ed alla doverosa denuncia saranno riproposte le richieste e le proposte elaborate unitariamente dal sindacato confederale per combattere quella che è diventata una vera e propria piaga sociale”.

A Savona il concentramento è previsto alle ore 10.00 in piazza Sisto IV ed il Comizio unitario, affidato alla Cisl, sarà tenuto dal Segretario della Fim Cisl Liguria Simone Mara a cui seguirà il corteo per le vie cittadine, mentre ad Albenga il concentramento è previsto alle ore 10.00 in piazza del Popolo e il comizio affidato alla Uil sarà tenuto dal responsabile territoriale Liguria Roberto Fallara, a cui seguirà corteo per le vie cittadine.

“Cgil, Cisl e Uil invitano le lavoratrici, i lavoratori, i giovani, i pensionati, i disoccupati e tutta la cittadinanza a partecipare numerosi alle iniziative con la consueta compostezza che ha caratterizzato gli eventi negli scorsi anni.

In un contesto molto difficile come quello attuale una partecipazione attiva del mondo del lavoro può contribuire a raggiungere importanti risultati: W il 1° Maggio!” concludono i tre esponenti sindacali.