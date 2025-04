Under 14, la Pallavolo Carcare si aggiudica il titolo di campione territoriale

Finale Ligure. Non passa inosservata la conquista del titolo di campione territoriale di Under 14 della società del presidente Michele Lorenzo che così, dopo la Under 19 maschile e la Under 16 femminile, porta alle fasi regionali ben tre formazioni.

“Quod interest si diceva in epoca romana e rimane attuale in chiave odierna per apostrofare il percorso di queste ragazze – è il commento della società a seguito della conquista del titolo di campione territoriale 2024/2025 –. Un Carcare ritrovatosi al termine della prima fase del campionato, in ultima posizione con soli 5 punti, ha trovato l’energia giusta per affrontare le successive fasi, con la cattiveria e l’agonismo necessarie per sovvertire le sorti del campionato”

La finalissima si è svolta nella palestra di Finale Ligure contro la strutturata formazione dell’Imperia Volley proveniente dal suo primo posto raggiunto al termine del suo girone. Il primo set vede le ragazze di Torresan e Forzieri comandare il gioco a fronte di un’avversaria che manifesta un gioco più concentrato in fase d’attacco e forse meno preciso in difesa che inducono a prevalere il Carcare.

Il secondo set è padrone l’Imperia, giustamente, parte sbandato il Carcare che subisce l’aggressione delle imperiesi, la reazione dopo metà set non serve per ribaltare le sorti del match già in tasca delle rivierasche.

Sul pareggio set si affilano le strategie delle panchine; per entrambe le formazioni, importante è la conquista del terzo set utile per lo stacco finale. Indomito Carcare inizia a spron battuto raccogliendo un significativo vantaggio di ben 6 punti che risultano determinanti affinché le biancorosse possano portare a 2 i loro set vinti.

Sulle ali dell’entusiasmo si entra in campo con uno spirito forse un tantino rilassato il che accende nell’Imperia la speranza di pareggiare i conti, si animano entrambe le panchine e si anima il gioco che resta in posizione di quasi parità sino a quando, in quota 18, il Carcare imprime il massimo della sua energia e debella le speranze delle bave avversarie, si conclude il set a favore delle ragazze di Carcare e partita vinta con un 3 a 1.

Con lo sguardo rivolto verso quel gagliardetto, in un’atmosfera festosa grazie anche ad un nutrito numero di sostenitori di entrambe le formazioni con un tifo rumoroso ma ordinato e sportivo, viene così decretato il vincitore dell’agognato titolo di campione territoriale Under 14 alla Pallavolo Carcare, che resterà negli annali della storia del comitato territoriale Liguria Ponente.

Una nota di storia: la finale del 2023/2024 per l’aggiudicazione del titolo di campione territoriale di Under 13 andò al Carcare nella gara proprio contro l’Imperia, quindi repetita iuvant.