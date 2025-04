Un ponte tra Albenga e la Gallinara, ecco il progetto della maxi opera. Rabbia Alassio: “Noi nemmeno avvertiti”

Albenga-Alassio. Che il progetto di matrice turistica legato al futuro dell’isola Gallinara prevedesse, al suo culmine, la possibilità per i turisti di poterla finalmente visitare in loco era cosa nota. Quello che nessuno però poteva immaginare, esclusi gli attori protagonisti, è che non solo si punta a rendere l’isola visitabile, ma a farlo raggiungendola in auto, in bici e a piedi.

Con ogni probabilità, la gran parte dei lettori avrà dovuto rileggere due volte la frase riportata sopra per essere sicuri di aver capito bene. Ebbene, incredibile ma vero, è proprio così. Esiste un progetto, realizzato dal Comune di Albenga, e che avrebbe già avuto l’avvallo di Regione Liguria, per realizzare un ponte di collegamento tra la costa e l’isola Gallinara.

Stando a quanto riferito dai ben informati, il progetto sarebbe stato condiviso tra i due enti addirittura 2 anni fa, precisamente ad aprile 2023, quando l’allora governatore di Regione Liguria Giovani Toti si era recato in visita in prima persona sull’isola.

“L’isola Gallinara diventerà un gigantesco hub marino di rara bellezza, con una ‘piscina natatoria temporanea’. Ma si tratta solo del primo passo nel percorso di attuazione del progetto di valorizzazione di questo luogo straordinario e dell’intera costa del ponente savonese”, aveva dichiarato non a caso l’ex presidente nell’occasione, con il “passo successivo” rappresentato proprio dalla gigantesca opera.

Il file è poi rimasto parcheggiato in un cassetto nel palazzo della Regione, coperto da stretto riserbo, anche complice il cambio di amministrazione a livello regionale, ma è più vivo che mai.

“Dispiace sinceramente che la notizia sia trapelata prima del tempo, – ha ammesso il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ai microfoni di IVG. – Ma questo non intacca minimamente la bontà dell’iniziativa, a cui continuiamo a lavorare anche con la nuova amministrazione regionale. Gli scogli burocratici e non solo, ci sono, ma sono estremamente fiducioso. Rappresenterà una svolta per il turismo e l’economia locale”.

“Contestualmente stiamo già lavorando alla realizzazione di un contest, che vedrà coinvolte anche le scuole, per decidere a chi sarà intitolata l’opera”, ha aggiunto il primo cittadino ingauno a riprova della fiducia del Comune sulla buona riuscita della maxi operazione.

Per realizzare il “Ponte sulla Gallinara”, che avrà un costo stimato di circa 150 milioni di euro, saranno utilizzati materiali di ultima generazione, come l’acciaio ad alta resistenza e il calcestruzzo armato, per garantire la durabilità e la sicurezza dell’opera.

Il progetto prevede una struttura sospesa di 3,5 km, che permetterà di non impattare sull’ecosistema marino e sarà percorribile in macchina e a piedi, ma anche dotato di una pista ciclabile.

Ma l’uscita improvvisa della notizia non ha certo rallegrato tutti, anzi, ha già creato un primo caso politico con la vicina Alassio. Il “Ponte per la Gallinara”, infatti, dovrebbe partire all’incirca a metà strada tra i comuni di Alassio e Albenga, in corrispondenza della via Aurelia, ma ricadendo all’interno del territorio comunale ingauno, che avrebbe così portato avanti la pratica, tenendo completamente all’oscuro i vicini alassini.

“Sono senza parole e totalmente intenzionato ad andare in fondo a questa vicenda, – ha tuonato il sindaco di Alassio Marco Melgrati. – Partendo dal presupposto che comprendo la bontà del progetto, trovo profondamente scorretto che il Comune di Alassio non solo non sia stato coinvolto, ma nemmeno informato della questione. Ho già richiesto un incontro ufficiale. Chiederemo spiegazioni ed il nostro monito sarà chiaro: vogliamo essere coinvolti direttamente oppure ci metteremo di traverso”.

Quindi, mentre Albenga continua a lavorare al progetto, la polemica con Alassio rischia non solo di incrinare i rapporti tra i due comuni, ma anche di sollevare interrogativi sulla trasparenza e sulla partecipazione nelle decisioni che riguardano il territorio.

Il ‘Ponte per la Gallinara’, un’opera che si preannuncia rivoluzionaria per il turismo e l’economia locale, si trova già di fronte ad un bivio ed al centro di un acceso dibattito, che potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini comunali. Resta da vedere se il progetto riuscirà a superare gli ostacoli politici e ambientali, e se Albenga e Alassio troveranno un terreno comune per collaborare in questa ambiziosa impresa.