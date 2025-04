Un assaggio di futuro ed inclusione: la visita dell’Alberghiero di Finale a PizzAut

Il 15 aprile è stata una giornata formativa e toccante per alcune classi dell’istituto alberghiero di Finale Ligure, che hanno avuto l’opportunità di visitare PizzAut a Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano. Questa pizzeria rappresenta un progetto innovativo e un vero modello di inclusione sociale, dove ragazzi autistici lavorano con l’obiettivo di conquistare, oltre a un meritato stipendio, dignità e autonomia, costruendo attivamente il proprio futuro.

L’accoglienza che abbiamo ricevuto appena varcata la soglia è stata incredibilmente calorosa, facendoci sentire subito a nostro agio. Il nostro menù, uguale per tutti, ci ha deliziato con una classica pizza margherita, una generosa porzione di patatine fritte e, per concludere in dolcezza, una squisita pizza alla nutella, accompagnata dalla nostra bevanda preferita.

Al termine del pranzo, abbiamo avuto il piacere di incontrare Christian, una figura chiave di PizzAut. Con passione, ci ha raccontato la genesi di questo straordinario progetto e ci ha fornito dettagli preziosi sulla gestione del ristorante, interamente affidata ai ragazzi autistici. Ci ha anche illustrato le speciali misure di sicurezza adottate, come le attrezzature a prova di scottatura nel forno, pensate per prevenire incidenti. Infine, ha risposto con gentilezza e disponibilità a tutte le nostre curiosità e domande.

L’incontro con alcuni dei ragazzi dello staff, tra cui Lorenzo, Francesco e Leonardo, è stato un momento particolarmente significativo. Ognuno di loro ha una personalità unica e delle qualità fantastiche che traspaiono nel loro lavoro.

Questa esperienza si è rivelata profondamente ispiratrice. Assistere all’impegno che questi ragazzi mettono nel costruire il proprio futuro e osservare questa collaborazione dall’interno è stato davvero toccante. Un pensiero che mi ha particolarmente colpito è stato quando Christian ci ha raccontato l’iniziativa di Nico Acampora, il fondatore di PizzAut, di acquistare tre case vicino al ristorante. Questo gesto concreto mira ad aiutare i ragazzi a raggiungere l’autonomia anche nella vita domestica, offrendo loro la possibilità di vivere da soli.

Articolo scritto dagli alunni in visita Pizzaut