Uil Liguria e Uil Fpl Liguria: “Rafforzare il sistema della rappresentanza attraverso una legge”

Liguria. “Dopo le elezioni Rsu nel pubblico impiego e alla vigilia del Primo Maggio occorre garantire anche a tutti i lavoratori del privato la possibilità di scegliere i propri rappresentanti per rafforzare la trasparenza del sistema attraverso un “Election day””.

A dirlo la Uil Fpl, che aggiunge: “L’ottimo risultato ottenuto alle Rsu nel pubblico impiego rappresenta il grande lavoro svolto negli ultimi tre anni all’interno di ogni luogo di lavoro. Siamo pronti a misurarci attraverso un Election day anche nel privato – dichiara Giovanni Bizzarro, segretario regionale Uil Liguria – Serve una legge per rafforzare la rappresentanza e quindi la trasparenza nel privato, in quanto esiste una proliferazione di contratti collettivi firmati da organizzazioni che non hanno effettiva rappresentanza . Questi contratti producono effetti negativi su lavoratori e imprese”.

“Dobbiamo fare un richiamo all’accordo interconfederale sulla rappresentanza, che stabilisce come misurare la rappresentatività: una media tra gli iscritti certificati presso l’Inps e i voti raccolti nelle elezioni delle Rsu ma, per essere più efficaci davvero, occorre una legge di sostegno che obblighi i datori di lavoro a comunicare all’Inps il numero di iscritti e introduca elezioni periodiche ogni tre anni nei luoghi di lavoro, proprio sul modello del pubblico impiego”.

“In Liguria abbiamo ottenuto risultati eccellenti in entrambi i comparti registrando un’importante crescita – spiega Milena Speranza, segretaria generale Uil Fpl Liguria – Nel comparto Sanità con 3303 voti, più 2,78% rispetto alle elezioni 2022, ci attestiamo come secondo sindacato del Comparto poco dietro alla Cisl Fp e davanti alla FP Cgil. Eccellenze nel comparto sono state, la netta vittoria all’Ospedale Galliera (raggiungendo da soli un incredibile 46% sul totale dei votanti), le forti crescite rispetto all’ultima tornata elettorale del 2022 in Asl 3 +68% con il candidato che ha totalizzato più preferenze personali in assoluto ben 577, al Gaslini +56% e al San Martino + 37%, l’incremento in termini di voti e di seggi sia in Asl 4 che in Asl 1, l’ottima tenuta in Asl 2 e in Asl 5”.

“Questo risultato ci attribuisce ben 69 seggi complessivi nel comparto diventando il secondo sindacato per rappresentatività. Nelle Funzioni Locali con 2.534 voti, crescita pari al 1,72% rispetto alle elezioni 2022, ci riconfermiamo terzo sindacato in Liguria alle spalle per pochi voti di Fp Cgil e Cisl Fp. Nel territorio di Imperia la Uil Fpl si conferma il primo sindacato del comparto con il 39,56% dei voti risultando il primo sindacato in 37 enti locali, secondo in due e terzo in tre con alle spalle FP Cgil e Cisl FP. In Regione Liguria siamo incontrastati il primo sindacato con incremento di voti e rappresentatività, così come nel territorio della provincia di Genova aumenta sensibilmente il consenso alla Uil Fpl dove primeggia la vittoria nei Comuni costieri del Golfo Paradiso e del Tigullio”.

“Altrettanto eccellenti sono i dati nell’entroterra dove la Uil Fpl occupa il primo posto in Valle Scrivia, conquistando la Val D’aveto, la Val Fontanabuona, la Val Polcevera e la Val Trebbia. Registriamo inoltre un’ ottima tenuta nel territorio di Savona e la conferma nel Comune di Genova, mentre nel territorio di La Spezia eccellente risultato nel Comune di Sarzana dove la Uil Fpl entra con forza conquistando due seggi. Questo risultato, ottenuto grazie all’impegno e al duro lavoro delle nostre candidate, dei nostri candidati, delle delegate e dei delegati Uil Fpl, ci permette di totalizzare ben 172 seggi complessivi negli enti locali in Liguria” conclude.