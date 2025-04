Ubriaco, obbliga il padre a prelevare al bancomat e a consegnargli il denaro: 43enne arrestato per maltrattamenti ed estorsione

Alassio. Ieri pomeriggio i poliziotti del commissariato di Alassio hanno tratto in arresto un 43enne per maltrattamenti ed estorsione nei confronti del padre.

Già destinatario di un provvedimento di ammonimento del questore per maltrattamenti in famiglia, l’uomo (in totale violazione dello stesso) è stato rintracciato mentre stava perpetrando lo stesso comportamento nei confronti dei suoi familiari, nello specifico verso il padre, costretto a cedergli una somma di denaro.

Fondamentale la segnalazione di un cittadino che, vedendo in strada un uomo che stava aggredendo fisicamente un anziano, ha allertato i poliziotti chiamando il numero di emergenza 112. Grazie alla segnalazione e alle telecamere di sorveglianza installate in città, gli agenti sono riusciti a rintracciare velocemente i due.

Al loro arrivo gli operatori hanno accertato che il 43enne, in evidente stato di ebbrezza, aveva preteso dal padre l’ennesima somma di denaro e dietro l’indisponibilità del genitore lo aveva prelevato da casa obbligandolo ad andare al bancomat per ritirare i contanti; tuttavia l’anziano, privato di tutti i suoi risparmi, aveva chiesto aiuto all’altra figlia che li aveva raggiunti con il denaro preteso dal fratello.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti ed estorsione e tradotto presso la casa circondariale di Imperia.

La sicurezza è un bene di tutta la collettività e ognuno può contribuire al suo mantenimento, per questo si sottolinea come sia di primaria importanza la collaborazione di tutti i cittadini nel segnalare immediatamente alle forze di polizia fatti illeciti di cui sono testimoni o dovessero venire a conoscenza per consentire un intervento tempestivo ed efficace.