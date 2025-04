“Twinning In Community”, dall’8 al 10 maggio 25 persone provenienti dal Comune di Quiliano visiteranno il Comune sloveno di Ajdovščina

Quiliano. Il progetto co-finanziato dall’Unione Europea Twinning In Community, che vede la collaborazione tra il Comune di Quiliano e il Comune sloveno di Ajdovščina, entra nel vivo con il secondo evento in programma. Dal 8 al 10 maggio 2025 una delegazione di 25 persone provenienti dal Comune di Quiliano avrà l’opportunità di visitare il Comune sloveno di Ajdovščina per un intenso programma di scambi e attività.

Il progetto, rivolto principalmente ai giovani, ha come obiettivo la promozione e lo scambio di buone pratiche tra i due Comuni, con particolare attenzione alla valorizzazione della biblioteca e delle sue risorse come centro di aggregazione culturale e sociale.

I giovani partecipanti del primo evento del progetto svolto a settembre 2024 a Quiliano sono pronti a partire verso il Comune gemellato di Ajdovščina per una nuova esperienza.

L’incontro permetterà ai partecipanti italiani di confrontarsi con i giovani sloveni in attività educative, culturali e sociali, fortemente focalizzate sulla cooperazione, l’inclusione sociale e lo sviluppo delle capacità giovanili attraverso la cultura. Un’importante occasione per scoprire come le biblioteche possono essere un punto di riferimento per la comunità, promuovendo valori di accessibilità, educazione e partecipazione.

I giovani quilianesi, componenti ed ex, del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, accompagnati da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e del Comitato di Gemellaggi e da Desiderata Slivar, Segretaria di AICCRE Federazione Liguria, parteciperanno ad eventi organizzati dal Comune di Ajdovščina, che includono workshop, attività culturali e momenti di condivisione di esperienze. Il programma dell’evento si concentra sul rafforzamento dei legami tra i giovani dei due Comuni e sulla costruzione di un futuro di collaborazione sempre più forte a livello internazionale.

Quello di Ajdovščina rappresenta un altro passo significativo del progetto Twinning in Community, che mira a favorire l’integrazione tra le due realtà attraverso un dialogo interculturale che arricchisce le generazioni future di nuove prospettive.

Il Comune di Quiliano esprime soddisfazione per l’avvio di questo percorso di scambio e sottolinea l’importanza di iniziative come questa che promuovono valori europei di collaborazione e coesione, con particolare attenzione alle esigenze e alle aspirazioni dei giovani.

I contenuti, il materiale e foto e video dei tre giorni del primo workshop di settembre 2024 sono stati inseriti nell’apposita sezione presente nel sito istituzionale della Città di Quiliano, al seguente link.