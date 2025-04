“Tutta la Valle” per Millesimo vs Carcarese: la corsa all’Eccellenza passa dal Viglino

“Tutta l’Italia” era il motivetto del Festival di Sanremo. “Tutta la Valle” è quello del big match di Promozione tra Millesimo e Carcarese di domani, sabato 5 aprile ore 15,30. Da tanti anni non si vedeva un derby in Val Bormida dalla posta in palio così alta. Due squadre separate da soli tre punti, guadagnati dal Millesimo nello scontro diretto dell’andata (0-1, Facello). Si sfideranno con tutti gli occhi degli appassionati intorno. L’anticipo fa sì che che al Beppe Viglino sarà difficile accogliere tuti coloro che vorranno assistere alla sfida.

In caso di vittoria del Millesimo il campionato sarebbe virtualmente chiuso, ma anche il pareggio andrebbe bene alla formazione di casa. Al contrario, la Carcarese raggiungerebbe i giallorossi e se dopo le ultime due giornate le due formazioni rimanessero in parità allora sarà uno spareggio su campo neutro a decidere chi salirà direttamente in Eccellenza.

Due squadre attrezzatissime, con giocatori che hanno calcato l’Eccellenza e non solo, che hanno man mano “eliminato” le altre pretendenti al titolo. Il ruolino di marcia monstre delle due formazioni ha lasciato senza fiato in primis Ceriale e Sampierdarenese e, nelle ultime giornate, il Pontelungo. Un ritmo che ha inoltre impedito alla Sestrese di non rientrare mai nella lotta primo posto nonostante 19 risultati utili consecutivi dopo la falsa partenza. Fino alla 20^ giornata la Carcarese è stata prima. Poi, la sconfitta sul campo del Pontelungo ha coinciso con il sorpasso della squadra di Macchia.

Fabio Macchia e Michele Battistel, i due allenatori. Mister che preferiscono parlare sul campo rispetto al professarsi maestri quando intervistati. Di eGomostri ce ne sono anche nei dilettanti. Studio e tanta gavetta. Battistel ha superato a Coverciano il corso da match analyst e ha iniziato nello staff di Diego Alessi nella Cairese e poi al Campomorone. Si tratta di una scommessa già vinta dalla Carcarese, comunque vada la sfida. Macchia fino a qualche anno fa salvava contro pronostico il Murialdo in Seconda Categoria ma si era già cimentato nella gestioni di “lussi per la categoria” col Millesimo di Carparelli portato in Prima Categoria. Tanti anni di categorie minori e ora l’occasione per arrivare al top del calcio regionale.

I numeri parlano chiaro e sottolineano che la differenza è, appunto, nello scontro diretto: 20 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte per il Millesimo. Una vittoria in meno per la Carcarese. 55 a 51 il computo goal fatti in favore dei giallorossi, che hanno incasso cinque reti in meno rispetto alle 20 subite dagli avversari. Sono tanti i giocatori che potranno fare la differenza. Nel Millesimo spicca Villar, ma scorrendo la formazione è difficile trovare un punto debole. Stesso discorso per la Carcarese, che si rammarica per aver perso per infortunio l’attaccante Brignone. Ascoltando i pareri su entrambe di diversi avversari, il Millesimo spicca per fisicità ed esperienza abbinate a una qualità nel complesso superiore. La Carcarese prova a sopperire con un gioco più articolato anche se pure in casa biancorossa i “big” non mancano.

Che comunque vada sarà un successo possiamo anche non dirlo. Le due squadre vogliono vincere e partecipare interessa giusto perché sta bene dirlo. Calcio di inizio alle ore 15,30. Direzione arbitrale affidata a Luca Savino di Genova, agli assistenti saranno Andrea Poggi di Genova e Osama Chamchi di Savona. Cronaca live su Ivg Sport.

La classifica alla vigilia del 28^ turno

Classifica: Millesimo 64, Carcarese 61, Sestrese 53, Pontelungo 53, Sampierdarenese 48, Ceriale 43, Albissole 41, Superba 34, Legino 32, New Bragno 32, Little Club James 30, San Cipriano 26, Ventimiglia 25, Finale 21, Cella 21, Argentina Arma 16.

Il calendario delle due squadre nelle ultime due giornate

29^ giornata (27 aprile): Carcarese vs Finale e Albissole vs Millesimo

30^ giornata (4 maggio): Millesimo vs Superba e Legino vs Carcarese