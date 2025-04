Triathlon Sprint Andora, 300 al via: grandi campioni per il ritorno di una storica gara

Andora. Il Triathlon Sprint di Andora torna finalmente a colorare la Riviera ligure. Domenica, 27 aprile, al Parco delle Farfalle, saranno circa 300 gli atleti al via in rappresentanza di cinque Paesi: Italia, Francia, Germania, Spagna e Israele.

La start list del Triathlon Sprint di Andora organizzato per il comune di Andora dalla Riviera Triathlon 1992, presenta un campo partenti ricco, variegato e di buon livello tecnico, promettendo grande spettacolo per il pubblico presente e per gli appassionati che seguiranno la gara.

UOMINI: UNA SFIDA APERTA TRA ESPERIENZA E GIOVENTÙ

Tra gli uomini, a guidare il gruppo con il pettorale numero 1 troviamo Fabio Bruschi, giovane atleta del panorama nazionale. Classe 2004, Bruschi è noto per la sua costanza e per i suoi risultati nelle gare sprint e olimpiche, con numerose top 10 nelle gare nazionali. Ha anche rappresentato l’Italia in alcune tappe di Coppa Europa, distinguendosi per una frazione ciclistica particolarmente forte.

Con il numero 2 parte Vittorio Russo, giovane atleta ligure nato a Imperia, classe 2005, campione regionale in carica. È noto per la sua brillante frazione ciclistica.

Non mancano i giovani talenti internazionali. Dalla Francia arrivano Nathan Fradin, specialista delle distanze sprint e junior con esperienze nei Campionati Europei giovanili; Martin Nedellec, atleta versatile con una forte componente ciclistica; Léni Remer-Mancini, in crescita costante dopo gli ottimi risultati nel circuito giovanile francese; e Valentin Lepers, fratello minore del più noto triatleta professionista David Lepers, già distintosi in gare internazionali U23.

A completare il quadro internazionale c’è Roye Kohn, promettente atleta israeliano classe 2004, già presente in raduni World Triathlon e conosciuto per le sue capacità nella corsa finale. Kohn è uno dei prospetti più interessanti del triathlon israeliano, parte di un programma federale incentrato sulla crescita di giovani talenti verso Parigi 2028.

Al via anche Niccolò Bonifazio, con 21 vittorie, 57 podi e 142 top10 nel panorama ciclistico internazionale, il suo palmares è arricchito da partecipazioni illustri come: Tour de France (x2), Giro d’Italia (x2), Parigi-Roubaix (x3), Milano-Sanremo (x9), Tour delle Fiandre (x3), Tirreno-Adriatico (x3), Parigi-Nizza (x6) e Lombardia (x1)

“Siamo orgogliosi di accogliere un’atleta del suo calibro che ha scelto la gara di Andora per provare la Multi disciplina: talento, determinazione e passione allo stato puro” – ha dichiarato l’assessore allo Sport Ilario Simonetta.

DONNE: TALENTO E COMPETITIVITÀ

Sul fronte femminile, la start list è altrettanto competitiva. Con il pettorale 201 troviamo Vittoria Facco, atleta ligure in forza alle Fiamme Oro. Facco è apprezzata per la sua capacità di gestire al meglio tutte e tre le frazioni, con un’ottima tenuta soprattutto nel ciclismo.

Con il numero 202 gareggerà Erica Maculan, triatleta del Valdigne Triathlon classe 2001, reduce da un’ottima stagione.

Tra le straniere, fari puntati su Lilou Jaquerod, triatleta francese con già diverse partecipazioni in Coppa Europa e una spiccata attitudine al nuoto, e su Mathilde Gautier, atleta esperta con diversi podi nel circuito francese Grand Prix, che rappresenta un punto di riferimento per le giovani triatlete del suo Paese.

“Felici che i grandi campioni abbiano scelto Andora e che gli appassionati abbiano ritrovato uno storico campo di gara. Non potevamo rinunciare a questa importante competizione anche quest’anno – ha dichiarato l’assessore allo Sport Ilario Simonetta- il percorso ricalcherà quelli delle passate edizioni affinché la nuova società organizzatrice, Riviera Triathlon 1992, possa inserirsi nel tessuto cittadino e presentare un progetto rinnovato e ambizioso per il 2026”.

300 partecipanti al via sono un bel successo visto anche i tempi stretti con cui è stata affidata la gara. Il comune ha verificato l’ indisponibilità di altre società savonesi prima di rivolgersi fuori provincia.

“Difficile organizzare una gara in poco più di 3 mesi. Abbiamo ricevuto il supporto di molte persone e gruppi di Andora e dintorni. Le Istituzioni ci sono state vicine da subito, presupposto fondamentale affinché domenica possa svolgersi una gara in sicurezza. Ringrazio sin d’ora tutti coloro che ci stanno aiutando” dichiara il Presidente Daniele Moraglia.