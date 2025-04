Treni, Natale e Piccardo (PD): “Salvini e Scajola lo sanno di essere i responsabili dei trasporti a livello nazionale e regionale o pensano solo di essere dei passacarte?”

Liguria. “Il centrodestra nazionale e ligure conoscono solo uno sport: lo scaricabarile. Nessuna responsabilità del Governo né della Regione sui tempi dei lavori estivi sulla Genova Milano, nessuna responsabilità sui treni in perenne ritardo e sul costante blocco del traffico autostradale a causa di cantieri e incidenti che non si sanno gestire. Facile affermare che è tutta colpa dei tecnici, delle Ferrovie e delle società che gestiscono le autostrade. Allora che servono ministri e assessori?”, così i consiglieri regionali Davide Natale e Katia Piccardo in risposta a Salvini e Scajola su rete ferroviaria e cantieri tra Genova-Milano.

“La Regione – chiedono – dov’era quando hanno deciso i tempi di intervento sulla linea ferroviaria? Ha accettato passivamente i cronoprogramma dei tecnici? Peccato che sia un tavolo regionale costante per il coordinamento dei lavori sulla linea ferroviaria e che ci sia un contratto di servizio che andrebbe rispettato e migliorato. Ed è fuori tempo massimo la richiesta dell’assessore Scajola che si lamenta di una gestione poco coordinata dei cantieri da parte di Rfi. Perché a quelle alternative reali di cui parla dovrebbe provvedere proprio lui con la sua Giunta. Quello che in tutti questi anni non sono mai riusciti a fare. Noi siamo convinti che il ruolo del Governo e della Regione sia fondamentale nella programmazione degli interventi, nella risoluzione dei problemi, nell’individuazione delle soluzioni e nel ristoro dei danni che cittadini e imprese subiscono a causa di questi disservizi”.

“Il Ministro Salvini e l’assessore Scajola la smettano con questo scaricabarile e a fingere di essere dei passacarte, e si ricordino di essere, uno, il numero uno del Ministero competente su trasporti, viabilità e infrastrutture e l’altro il suo referente in Liguria”, concludono.