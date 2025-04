Trail running, tutto pronto per la Luceto Classic

Albisola Superiore. Corre veloce il tempo in vista del trail Luceto Classic, la prova dell’entroterra di Albisola Superiore che ogni anno porta centinaia di concorrenti a percorrere i sentieri per una sfida dove il cronometro conta, ma non quanto lo stare insieme, come dimostrato dal “terzo tempo”, il ritorno finale a base di fave e salame. Per il territorio ligure è diventata ormai una tradizione trascorrere la Festa del Lavoro correndo e sudando fra boschi di lecci, corbezzoli e castagni.

La gara gode del patrocinio del Comune di Albisola Superiore e della Regione Liguria, è evento ufficiale di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport ed è parte del Corto Circuito Solidale I Run for Find the Cure.

La prova principale è di 11 km per un dislivello di 400 metri, dove lo scorso anno Lorenzo Parodi colse la sua quinta vittoria consecutiva in 44’09” mentre fra le donne fu Camilla Barnes a spuntarla in 1h02’18”. In programma ci sono anche il Luceto Mini di 3 km per 110 metri e il Luceto Family di 8 km per 280 metri.

Il percorso principale porta da Luceto a Carpineto salendo sulla collina omonima per poi ridiscendere nell’abitato di Luceto attraversando i carruggi fino al sentiero boschivo che costeggia il rio Boraxe. Il sentiero porta al punto più alto del percorso dopo Cian du Pei, poi sono previsti tutti falsopiani in mezzo al bosco fino alla balconata di Banin, con uno splendido panorama sul mare per poi tornare al punto di partenza.

Partenza e arrivo presso la sede del C.R.C.S. Luceto in via Lino Saettone, da dove verrà dato il via alle ore 9:45 per il Luceto Classic, alle 10:15 per il Family e alle 11:15 per il Mini Trail.

Per partecipare il costo dell’iscrizione è di 20 euro fino al giorno di gara per il Classic, 5 euro per il Mini, 10 per gli adulti e 5 per i bambini fino a 15 anni che aderiranno al Family Trail. Per queste due prove si potrà provvedere solo nei giorni 30 aprile e 1 maggio.