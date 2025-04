Tragedia sul lavoro a Garlenda, la vittima è Massimo Caliciuri di Varazze: avrebbe compiuto gli anni domani

Garlenda-Varazze. È Massimo Caliciuri, classe 1971, la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio odierno (18 aprile), a Garlenda.

Aveva 53 anni. Il dramma nel dramma è che avrebbe compiuto 54 anni proprio domani, il 19 aprile.

Di professione corriere presso la Scl, per anni aveva gestito il noto bar Giardino, situato in centro città, nei pressi del Comune. Lascia la moglie e 4 figli.

Il dramma ha letteralmente scosso la comunità di Varazze, dove la notizia si è diffusa subito e velocemente. Caliciuri, infatti, era molto conosciuto, stimato e ben voluto: tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte di amici e conoscenti.

Nelle prossime ore, saranno comunicati data e orario del rosario e del funerale.

La tragedia che è costata la vita al 53enne si è consumata intorno alle 14, quando si trovava a fare una consegna in Borgata Fuenza, a Garlenda.

Ancora da chiarire i risvolti e le cause, ma quel che è certo è che proprio il mezzo utilizzato per fare le consegne, parcheggiato in una salita ripida, all’improvviso è sceso all’indietro, travolgendolo.

L’impatto è stato fatale, con il furgone che ha poi proseguito la sua corsa in discesa, tagliando l’incrocio con via Roma e finendo contro un palo della linea telefonica, che è stato sradicato e piegato in due, e una cancellata in ferro, a sua volta divelta.