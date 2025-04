Traffico, in A10 fino a 7km di coda tra Finale e Spotorno

Savona/Finale Ligure. Se la mattinata e le prime ore del pomeriggio sono trascorse senza troppi intoppi sulla maggior parte delle autostrade della Liguria (così come l’intera giornata di ieri) non è stato così invece per le ore del tardo pomeriggio.

Sulla A10 (la tratta di competenza di Concessioni del Tirreno) infatti dalle ore 18 sono arrivati i primi disagi legati alle code per il traffico intenso.

Al momento sono segnalati 7km di coda tra Finale e Spotorno, direzione Savona, causa incidente.

Inoltre il sito segnala 11km di rallentamenti tra Feglino e Savona a causa di intenso traffico.