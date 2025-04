Tpl Linea, sindacati e lavoratori: “No a esternalizzazioni, assumere autisti e rispettare gli accordi aziendali. In caso contrario pronti allo sciopero”

Savona. Si è tenuto oggi l’incontro tra le Rsu di TPL Linea e le segreterie provinciali per definire la posizione sindacale comunicata all’azienda in vista dell’incontro del 15 aprile: “Se si concordano i tre punti proseguiamo il dialogo, altrimenti non è escluso che proclameremo uno sciopero”, spiegano.

“La Rsu aziendale e le segreterie provinciali, in considerazione delle trattative in atto, finalizzato al raggiungimento di intese che possano produrre la chiusura della procedura di raffreddamento e conciliazione, rendono note le condizioni necessarie e propedeutiche al proseguimento del confronto con volontà costruttiva, recependo le recenti aperture degli Enti proprietari e garanzie del Cda aziendale” affermano Rsu e sindacati.

I tre punti che i sindacati mettono sul tavolo sono i seguenti: “Concordare il mantenimento dell’unicità aziendale per la gestione servizio, il ripristino dei livelli occupazionali del personale viaggiante, il rispetto degli accordi aziendali di secondo livello, in particolare l’intesa raggiunta sulla formazione dei turni 85/15″.

Dunque giorni decisivi per l’ormai lunga vertenza sul trasporto pubblico locale nel savonese, culminati nel dibattito sul nuovo piano industriale elativo all’affidamento in house del servizio per il territorio provinciale.

Come evidenziato dalle organizzazioni sindacali di categoria, l’obiettivo è conciliare gli obbiettivi contenuti nel rinnovato contratto di servizio con l’organizzazione del lavoro in TPL Linea.