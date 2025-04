Tpl Linea, incontro positivo con sindacati e lavoratori: entro maggio otto nuove assunzioni

Savona. Si può definire, in parte, positivo l’incontro andato in scena nella giornata di ieri (martedì 22 aprile) nella sede dell’Unione Industriali in via Gramsci, a Savona, tra le Rsu, Tpl Linea e Unione Industriali.

Un incontro che ha segnato un’apertura da parte dell’Azienda, nel quale si è riusciti a concordare nuove otto assunzioni per ridurre la pressione sullo straordinario verso gli autisti che ammonterebbe ad un costo di 440 mila euro.

Atteso che al primo trimestre 2025 il livello di occupanti medio è pari a 312 lavoratoti, le parti hanno condiviso di ripristinare a 320 tale valore (inclusa la gestione del turn over ovvero del ricambio dei pensionamenti). L’Azienda presume così di poter avviare le convocazioni del candidati entro il mese di maggio 2025.

Per quanto riguarda le altre problematiche, invece, proseguirà il confronto. Il prossimo 6 maggio, infatti, è previsto un incontro con la Provincia (ente concedente il servizio) per un confronto sull’andamento dell’affidamento del contratto di servizio, sulla cessione delle quote di GTT e sui rapporti con la Regione Liguria per quanto riguarda i finanziamenti a Tpl Linea.