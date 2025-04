Tpl, l’età media dei bus superiore alla media regionale: oltre 12 anni. Il 70% è inferiore ad Euro 4. Previsto l’acquisto di 100 bus entro il 2033

Savona. L’attuale parco mezzi di Tpl Linea (composto in totale da 263 autobus) ha un’età media elevata, superiore rispetto al quella regionale (9,4), in particolare il parco nel 2023 presentava un’età di oltre 13 anni.

Questo è quanto emerso dai dati presenti nel piano industriale Tpl 2025-2033.

In seguito ad alcuni investimenti effettuati nel corso del 2024, l’età media è però diminuita a poco più di 12 ma comprende, però, ancora circa una dozzina di mezzi che hanno più di 20 anni. Quindi di immatricolazione compresa tra gli anni 2000 e 2005.

Su 263 mezzi, 92 hanno una classe inferiore a Euro 4. Precisamente 16 mezzi in classe Euro 2; 47 autobus hanno una classe Euro 3 e 29 mezzi appartengono alla classe Euro 4.

Dal 1 gennaio 2021 è stato eliminato il rimborso dell’accisa per le classi Euro 4 e inferiori. Di conseguenza il 35% dei mezzi Tpl Linea non beneficia dei contributi relativi al rimborso dell’accisa (stima mancanti rimborsi per Tpl Linea è pari a circa 130 mila euro l’anno).

Per quanto riguarda i veicoli destinati ai servizi a noleggio, il parco mezzi presenta un’età media di oltre 17 anni con livelli di emissione che ne limitano la circolazione in alcune aree d’Italia.

Se andiamo ad analizzare l’età media e il numero degli autobus per tipologia di servizio (dati aggiornati al 2024) notiamo che 111 autobus urbani hanno un’età media di 11 anni, i 97 extraurbani di 13 e, infine, i 49 scuolabus hanno un’età media di 12 anni.

Parco bus per alimentazione (dati relativi al 2024)

Su 263 autobus totali, il 94 % (ovvero 247) sono diesel, solo uno è a metano, uno è Gpl e solo 14 (5,2%) sono elettrici.

Piano investimenti in materia rotabile

Tra il 2025 e il 2033 è previsto l’acquisto di oltre 100 autobus. Entro due o tre anni verranno sostituiti 54 bus (partendo dai più vecchi) con altrettanti elettrici (va ricordato che le tempistiche non dipendono dall’azienda ma dall’approvvigionamento delle ditte costruttrici che, in alcuni, consegnano anche con tempi di attesa di oltre un anno).

Cumulativamente l’autofinanziamento è pari a 13 milioni di cui, circa, 9 milioni concentrati nei primi cinque anni del piano. Per quanto riguarda i contributi, a fronte di circa 35 milioni di investimenti sono ipotizzati contributi pari a 22 milioni di euro (circa il 51%), basati su un’ipotesi di contribuzione media dell’80% per i mezzi elettrici e del 60% per quelli a metano.

Dei 22 milioni di contributi ipotizzati, circa 6 milioni sono già stati stanziati e provengono dai fondi PNMS (piano strategico della mobilità sostenibile), mentre 16 milioni restano ancora da individuare.

Obiettivi Tpl linea: piano industriale 2025-2033

Tpl linea continua a portare avanti il piano industriale 2025-2033: “uno strumento strategico con il quale l’Azienda conferma di procedere nel percorso di innovazione, sviluppo e efficientamento, già avviato“.

Tra gli obiettivi quello della sostenibilità ambientale: “continua il piano di rinnovo del parco mezzi con potenziamento del numero di bus elettrici per il servizio urbano e di bus a metano per il servizio extraurbano; l’acquisto di colonnine di ricarica e i lavori di elettrificazione dei depositi“, fa sapere l’Azienda.

Il piano investimenti e le dismissioni permetteranno: di eliminare i mezzi inferiori ad Euro 5 entro il 2029; ridurre la scorta da 33% ad un valore vicino al 20%; ridurre l’età media del parco mezzi di Tpl da 12,4 anni del 2024 a meno di 1o abbi entro il 2028 (9,4 entro 2033 ma non basteranno i 54 bus in arrivo nei prossimi tre anni, ne serviranno almeno il doppio).

Circa il 40% dei bus acquistati saranno ad alimentazione elettrica e impiegati esclusivamente sul servizio urbano, mentre per l’extraurbano le sostituzioni avverranno con alimentazione CNG/LNG.