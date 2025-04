Torneo delle Regioni: per la Liguria avanzano Under 15 e Under 17, eliminate ai gironi Under 19 e Femminile

Il Torneo delle Regioni in Sicilia è arrivato alla sua fase eliminatoria. Le nostre Rappresentative che ne prenderanno parte saranno l’Under 17 e l’Under 15, escono dalla competizione l’Under 19 e la Femminile.

I ragazzi di Chiappucci, nonostante la vittoria 3-0 contro il Molise, vengono eliminati per via del successo della Puglia sulla Calabria che la porta a vincere il girone. Anche la leva femminile ligure è arrivata seconda dietro la Puglia.

Primi posti nei rispettivi gironi, invece, per Under 15 e Under 17 che domani (mercoledì 16 aprile) giocheranno i rispettivi quarti di finale: la squadra di Cardini affronterà le Marche alle 9:30 a Santa Venerina, mentre quella di Rossi e Oddone il Veneto alle 11:30 a Viangrande.