Torneo delle Regioni, dopo un grande cammino anche l’Under 17 esce di scena: in semifinale va l’Emilia Romagna

Termina qui il percorso delle formazioni Under 15 e 17 che hanno rappresentato la Liguria al Torneo delle Regioni in terra siciliana. Le due formazioni, che hanno ben figurato lungo il loro cammino, devono salutare anzitempo la competizione.

L’Under 17, allenata da Rossi ed Oddone, non riesce a mantenere il vantaggio del primo tempo trovato con Celella. Nel secondo tempo esce fuori la vera forza dell’Emilia Romagna, che sigla tre reti e passa così alla finale. Un sogno svanito per la rappresentativa, che non cancella però quanto dimostrato in tutta la competizione, riuscendo a vincere il proprio girone di qualificazione e superando nei quarti la forte rappresentativa del CR Veneto.

C’è molto orgoglio nelle parole Rossi: “Per 50 minuti abbiamo tenuto testa ad una formazione che ha più individualità, più corsa, più fisicità e che ha vinto meritatamente. Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi e del loro percorso che hanno fatto. Abbiamo provato a ruotare in mille modi anche nelle formazioni precedenti, tutti hanno dato il massimo. Siamo comunque terzi in Italia, un traguardo che non si raggiungeva dal 2017“.

Ecco invece l’analisi di Oddone: “Come tutte le squadre di questo torneo, siamo arrivati a questo punto con poca benzina nel serbatoio. Abbiamo tenuto per 60 minuti, giocando la partita che avevamo preparato. Il livello è stato equilibrato, si poteva vincere o perdere per un particolare. Poi arrivati al sessantesimo, sono emerse differenze che hanno portato la vittoria dell’Emilia Romagna”.

“C‘è da portarsi a casa un gruppo di ragazzi meravigliosi – chiosa Rossi -, non hanno mollato di un centimetro ed hanno accettato le nostre scelte con serenità come giocatori veri. Terminiamo con sette giorni di allegria e di orgoglio, questi giocatori avranno, almeno nella nostra regione, un futuro. Forse qualcuno anche qualcosa di più”.

Ecco le formazioni del match tra CR Liguria – CR Emilia Romagna 1-3 (34′ Celella (L); 17’st Guidone, 28’st Cianciulli, 33’st Pizzi(E)) :

CR LIGURIA: Zampiga, Cannella, Cappellari (30’st Nervino), Celella (26’st De Marco), Di Lucia (28’st Massa), Gjordumi (34st Lapperrier) Lappe, Nardini, Ottonello (34’st Ndiaye), Rossi (32’st Punzo), Temani (22’st Malagrida), Zenati. Allenatore: N. Rossi.

A DISPOSIZIONE: Donegà, Sangarè.

CR EMILIA ROMAGNA: Ferretti, Dragona, Pizzi, Fontana, Guerci (11’st Tesselli), Cipriani (33’st Akamin), Coviello, Speculato (1’st Benincasa), Cianciulli (33’st Cianciulli), Martuzzi (15’st Guidone), Herzua. Allenatore: S. Fancelli.

A DISPOSIZIONE: Ghizzoni, Casali, De Nardi, Arhaouoi.

Interviene inoltre anche Cardini al termine dei quarti di finale della sua Under 15: “Bilancio sicuramente positivo per i ragazzi, per il percorso che hanno fatto. Hanno creato in poco tempo un gruppo importante, sono convinto che questa esperienza sarà impressa nelle loro memorie per molto tempo. Abbiamo cercato di selezionare non solo ragazzi bravi tecnicamente, ma anche ragazzi con qualità morali che li porteranno a costruire qualcosa di importante in futuro“.

“Abbiamo provato a dare una nostra idea al gioco – continua l’allenatore -, ma avendo avuto poco tempo purtroppo non abbiamo potuto limare tutti i dettagli. Le idee ci sono state e i ragazzi sono stati molto bravi a metterle in pratica, come su qualche palla inattiva da dove è scaturito anche il gol del 2-0 con la Puglia, abbiamo lavorato bene. Per questo ringrazio oltre al Comitato Regionale e al presidente Ivaldi, i responsabili sia Pampana che Balestrino, tutte le persone che lavorano dietro le quinte, da Sergio Gandolfo a tutti i massaggiatori, i magazzinieri e il mio gruppo di lavoro che ha svolto un grandissimo lavoro.

Sul futuro, sempre spazio alle piccole leve: “Ora mi sto divertendo con i giovani, ci sono buone prospettive e mi piace stare in mezzo a loro, questo è quello che voglio fare al momento”.

Poi il commento di mister Ugo Maggi sulla sua leva Femminile che ha disputato il Torneo delle Regioni: “Abbiamo puntato su una selezione molto giovane con una prospettiva futura. Probabilmente qualche ragazza ha pagato lo scotto del noviziato nella prima partita contro la Puglia, mentre nella seconda c’è stato un chiaro segno di ripresa. Penso di aver messo le basi per una Rappresentativa più forte nei prossimi tornei. Il movimento sta crescendo ma ci vuole ancora qualcosina in più, investendo e avere pazienza sui risultati. Bisogna fare un lavoro in profondità. Abbiamo già qualche idea per programmare il prossimo anno e penso che si possano raggiungere obiettivi interessanti. Cerco di passare la mia esperienza allo staff”.