Tiro a volo, grandi risultati per la Liguria: due argenti per i nostri atleti

Liguria. Grandi traguardi per il settore Giovanile Fitav (Federazione Italiana tiro a volo) che saluta la nuova stagione estiva nel migliore dei modi. Infatti nel fine settimana appena trascorso (sabato 5 e domenica 6 aprile) gli atleti sono scesi nelle pedane del Tav Gioiese di Gioia del Colle (BA) che hanno ospitato il 1° Gran Premio 2025. Ottimo risultato anche per la gara che si è svolta nelle pedane del Tav di Racconigi, in Piemonte.

Iniziando dalla Fossa Olimpica la ligure Elisa Castellana si è aggiudicata il secondo gradino del podio nella categoria Juniores a soli due piattelli dell’atleta bergamasca Valentina Dolci in una combattiva finale dal risultato incerto fino all’ultimo.

Stesso risultato sulle pedane del Tav di Racconigi dove l’atleta ligure, Giovanni Nano (di Vezzi Portio) porta i colori del Tav Priama sul secondo gradino del podio. Infatti l’atleta si è aggiudicato la medaglia d’argento della seconda categoria nella prova del Campionato Italiano delle forze dell’ordine.

Grande soddisfazione del delegato regionale Francesco Ciocca e di tutto il tiro a volo ligure per l’importante risultato ottenuto dagli atleti nelle due gare nazionali. “Risultato importantissimo per una realtà tiravolistica come quella della Liguria”, ha affermato Ciocca.