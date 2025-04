Tetraplegico per un pugno, la storia di Paolo: non si ferma l’ondata di solidarietà e la raccolta fondi

Albenga. “La tragica storia di Paolo e la macchina della solidarietà che non si ferma.

Paolo era un ragazzo come tanti altri. Una vita normale, amici, serate spensierate. Ma in un giorno di maggio, tutto è cambiato. Dopo una serata in discoteca, mentre tornava a casa sul suo monopattino, è stato aggredito. Una rapina, una lite, un pugno. Un gesto brutale che ha segnato l’inizio di un inferno, stravolgendo per sempre la sua vita e quella dei suoi cari. Oggi Paolo è tetraplegico e comunica solo con gli occhi, intrappolato in un corpo che non risponde più, ma con una mente viva e un cuore che batte ancora forte.

La sua storia ha scosso l’intero territorio albenganese. Da quel momento, un’ondata di solidarietà ha travolto Paolo e la sua famiglia. Gesti di affetto, parole di conforto, aiuti concreti: la comunità si è stretta attorno a loro. Ma la strada davanti a Paolo è ancora lunga. Servono fondi per una casa adatta alle sue esigenze, per le cure continue e per accedere a tecnologie avanzate che potrebbero migliorare la sua qualità di vita.+

Ed è qui che entra in gioco l’associazione Viceversa, nota per il suo impegno nello sport unificato e per la promozione di valori come l’inclusione e la solidarietà. “Avevamo già fatto una donazione dopo aver conosciuto la storia di Paolo”, raccontano i membri dell’associazione, “ma sentivamo di dover fare di più. Non solo per aiutare questa famiglia, ma per lanciare un messaggio forte: no al bullismo, no alla violenza. Il mondo sta andando nella direzione sbagliata, i nostri ragazzi sono circondati da troppi cattivi esempi”.

Da questa convinzione è nata un’idea speciale: una linea di magliette solidali, il cui intero ricavato sarà devoluto a Paolo e alla sua famiglia. A disegnarle è stata Ilaria Ghinka Bonanni, una giovane dell’associazione affetta da autismo, che con le sue caricature uniche e bellissime dimostra ancora una volta il talento straordinario che può emergere da chi vive una condizione di fragilità. Nelle sue illustrazioni, Paolo diventa un “eroe” dei nostri tempi, un simbolo di resilienza che tiene lontano il “bulletto”, rappresentazione di chi vuole spezzare l’armonia della comunità.

Tra i personaggi raffigurati ci sono anche figure note, come i Fieui di Caruggi, il gruppo di “monelli” guidato da Gino Rapa che ha intrapreso iniziative per il bene della città, simboleggiati dalla fionda, e alcuni politici locali, ma i loro nomi restano un mistero: “Dovrete scoprirlo da soli”, scherzano dall’associazione.

“Con questa iniziativa vogliamo che la storia di Paolo diventi un insegnamento per tutti”, spiegano da Viceversa. “Un pugno può distruggere una vita, una famiglia, un futuro. Serve più informazione, serve educare i nostri ragazzi a essere uniti contro questi atti brutali. Speriamo di vedere tanti giovani indossare con orgoglio queste magliette, come simbolo di un cambiamento possibile”.

Le magliette sono già disponibili grazie alla generosità di Corso 54, il negozio di abbigliamento di Loano gestito da Milena, da sempre sostenitrice di Viceversa. A questo si aggiungono altri punti vendita: il negozio 103 Abbigliamento in via Garibaldi a Loano, il Bar Spigolo di Albenga e l’ufficio del Consigliere Comunale Nicola Podio (Via Genova, 123, 17031 Albenga). Oltre a questi, si possono ordinare tramite la pagina Facebook dell’associazione e saranno distribuite in vari negozi del territorio, oltre che presenti agli eventi organizzati per sostenere Paolo.

“La storia di Paolo non è solo un grido di dolore, ma anche un appello alla speranza e alla solidarietà. E grazie a iniziative come questa, la comunità dimostra che, insieme, si può fare la differenza. Indossare una maglietta non è solo un gesto di aiuto concreto: è un modo per dire che la violenza non vincerà mai” conclude l’associazione.