Tecnologia, disabilità e lavoro: a Savona il Genny Angel Day, una giornata dedicata all’accessibilità

Savona. Si terrà il 2 maggio 2025 in Piazza Sisto a Savona il Genny Angels Day, evento promosso dall’Associazione Genny Angels in collaborazione con Bandiera Lilla e Ottobock Care, con il patrocinio del Comune di Savona.

Un appuntamento dal forte valore simbolico, organizzato all’indomani della Festa del Lavoro, per sottolineare l’importanza dell’inclusione lavorativa e della piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale ed economica.

La manifestazione sarà interamente dedicata al tema della tecnologia e del lavoro, con particolare attenzione agli strumenti che favoriscono l’autonomia e la mobilità personale.

Alle 15:30 avrà luogo la cerimonia della consegna della Bandiera Lilla da parte della società cooperativa sociale Bandiera Lilla all’Associazione Genny Angels, per riconoscere l’impegno concreto a favore dell’accessibilità e dell’inclusione.

Un momento di grande rilevanza che testimonia la collaborazione tra organizzazioni attive sul territorio per l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali. Il Genny Angels Day si articolerà in una serie di attività aperte al pubblico, tra cui test drive della nuova Genny Zero, testimonianze di utenti e spazi di confronto tra associazioni, operatori del settore e cittadini. Un’occasione per riflettere, condividere e progettare insieme nuove soluzioni per un futuro realmente inclusivo.

In occasione dell’evento, la Pinacoteca Civica di Savona offrirà visite guidate gratuite a tutti i Genny Angels in due turni: alle 16:30 e alle 17:30.

La Pinacoteca, situata all’interno dello storico Palazzo Gavotti nel centro cittadino, è completamente accessibile.

Nelle sale della Pinacoteca sono ospitate anche le collezioni della Fondazione Museo d’arte contemporanea Milena Milani, con una selezione dei più rilevanti momenti dell’arte contemporanea internazionale e capolavori di artisti quali Picasso, Miro, Magritte, De Chirico.

Solitamente ad accesso a pagamento, l’ingresso sarà gratuito per tutta la giornata del 2 maggio.

Il Genny Angels Day si propone come una giornata di sensibilizzazione, ma anche di proposta concreta: un invito a guardare al lavoro, alla mobilità, alla tecnologia e al turismo come strumenti essenziali per la costruzione di una società più accessibile.

A esprimere l’orgoglio della città è Nicoletta Negro, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Savona, che dichiara: “Siamo felici che Savona possa ospitare questa bellissima iniziativa, che anticipa la grande festa che faremo sempre in piazza, il 18 maggio, per festeggiare il conferimento della Bandiera Lilla alla Città di Savona. Onorati che il nostro concittadino Paolo Badano ne diventi uno dei suoi più importanti testimonial. Savona è una città vivace ed accessibile e siamo pronti ad accogliere i tanti turisti che vorranno viverla in tal senso”