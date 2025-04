Tari 2025 a Laigueglia: cala la quota comunale, -4% per cittadini e imprese

Laigueglia. Nonostante il difficile contesto economico segnato dal persistente aumento dei costi energetici e delle materie prime, il Comune di Laigueglia riesce a garantire un alleggerimento del carico fiscale per i propri cittadini.

Il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, infatti, scende da 1.286.124 euro nel 2024 a 1.231.860 euro per il 2025.

“Una riduzione pari a circa il 4,2%, che si tradurrà in un calo dell’onere della TARI, per la sola componente comunale, nell’ordine del 4% per tutte le utenze. Una decisione importante approvata in consiglio comunale”, dichiara il sindaco, Giorgio Manfredi.

“L’amministrazione ha scelto una ripartizione proporzionale della riduzione, applicandola equamente sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche. È un segnale importante di responsabilità, – ha commentato il primo cittadino, – In un momento in cui molte famiglie e attività devono fare i conti con rincari generalizzati, riusciamo a contenere e abbattere i costi grazie a una gestione attenta ed efficiente del servizio”.

L’approvazione definitiva della misura è arrivata con i voti della maggioranza e l’astensione dell’opposizione.