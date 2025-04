Targa d’Oro di bocce: oltre 1.000 giocatori in campo, Alassio si scalda con il primo All Star Game d’Italia

Alassio. Superata ancora una volta quota mille giocatori per Targa d’oro, la storica competizione internazionale di bocce, specialità volo, che si svolge ad Alassio dal 1954 e la cui 72a edizione andrà in scena nel prossimo weekend, sabato 12 e domenica 13 aprile.

Quando manca ancora qualche ora alla chiusura delle iscrizioni, le quadrette (formazioni composte da quattro giocatori) confermate sono ben 231, con importanti adesioni anche per le due gare parallele, la 12a Targa Junior (Under 15) con 28 coppie e l’11a Targa Rosa con ben 44 coppie, per un totale di 1.068 partecipanti (uomini e donne, tra i 10 e oltre 75 anni) in arrivo da diverse regioni italiane e da Francia, Svizzera, Croazia, Slovenia e Principato di Monaco. Tra gli iscritti, ovviamente, tutti i migliori atleti in circolazione. Nel 2024 i tabelloni avevano raggiunto rispettivamente quota 224, 29 e 33 formazioni.

Oltre che nelle tre sedi di Alassio (Palasport Ravizza, Fenarina e Alassina), l’attesissima kermesse sarà ospitata nella giornata di sabato (primo turno alle ore 8) anche ad Albenga (Bocciofila Palasport e Parrocchia San Bernardino), Garlenda, Loano, Pietra Ligure, Andora e Diano Marina. Confermata per domenica 13 aprile, dalle ore 10.30, la diretta streaming delle fasi finali sulla web tv federale topbocce.live.

La 72a Targa d’oro Città di Alassio, che si conferma la più amata e partecipata, vivrà un interessante e spettacolare prologo nell’intero pomeriggio di venerdì 11 con la prima edizione dell’All Star Game Italia, lo speciale evento pensato dalla Federazione Italiana Bocce con un format preso in prestito dalla Nba. Due “dream team”, una selezione tra campioni iridati e campioni d’Italia, composti ciascuno tra tre uomini e tre donne, si sfideranno sui campi allestiti all’interno del PalaRavizza in più prove (coppia, combinato, tiro di precisione) suddivise in tre turni. Da un lato ci sarà il Red Team del c.t. Roberto Favre (Valentina Basei, Francesca Carlini, Marika Depretis, Mauro Bunino, Davide Sari e Matteo Mana) e dall’altro il Green Team dell’altro tecnico azzurro Franco Buosi (Natalie Gamba, Serena Traversa, Caterina Venturini, Matteo Golfetto, Gabriele Graziano e Ivan Soligon). Per tutti i selezionati sarà anche un test importante in vista dei primi appuntamenti internazionali, tra i quali, a giugno, l’amichevole Francia-Italia, le due super potenze del “volo”.

I campi di Vadino d'Albenga

La 72a Targa d’oro, inserita tra gli appuntamenti di punta nel calendario di “Liguria, Regione Europa dello Sport 2025”, è organizzata per la terza volta dal Circolo La Fenarina con la collaborazione di Gesco, sotto l’egida della Federazione Italiana Bocce e della Federazione Internazionale Sport Bocce, con il supporto di Comune di Alassio e Regione Liguria (enti promotori), con il contributo di Fondazione De Mari e con il patrocinio di Coni, Federazione Europea Bocce, Provincia di Savona e Comune di Albenga.

Attesi ad Alassio anche il presidente della Federazione Italiana Bocce Marco Giunio De Sanctis, il presidente della Federazione Internazionale Pascal Hernandez e l’assessore regionale allo sport Simona Ferro.

Il sito di riferimento è www.boccealassio.it. Social: Facebook e Instagram.

Il presidente federale Marco Giunio De Sanctis dichiara: “La Targa d’oro Città di Alassio, con la novità dell’All Star Game Italia, rappresenta il primo appuntamento del volo inserito tra i grandi eventi federali del 2025. Alassio è naturalmente una delle tappe più collaudate e prestigiose, visto che è stata teatro dei Campionati d’Europa e dei Campionati del Mondo. La Targa d’oro è una manifestazione internazionale storica e longeva ed il PalaRavizza, che la ospita, ha sempre espresso il meglio del nostro sport. Auspico la migliore riuscita a questo grande appuntamento, non solo perché la Federazione continua a puntare sui grandi eventi, ma anche per la storia che la Targa d’oro rappresenta nel mondo di questa bellissima disciplina”.

I premi speciali per i giovani consegnati nel 2024

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore allo sport Roberta Zucchinetti aggiungono: “Con grande entusiasmo accogliamo questa nuova edizione della Targa d’Oro, esprimendo i nostri complimenti agli organizzatori, ringraziando le realtà e le persone che contribuiscono al successo di questo evento di eccezionale rilevanza e dando un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti. Questa manifestazione, che perdura da oltre 70 anni, appartiene alla nostra storia: è una vera e propria tradizione e rappresenta un’opportunità unica di incontro e sfida per gli appassionati di questa disciplina, nonché uno degli appuntamenti sportivi più attesi nel calendario della Città del Muretto. Auguriamo a tutti i concorrenti una competizione emozionante, all’altezza delle loro aspettative e uno splendido soggiorno ad Alassio, orgogliosi che con la Targa d’oro la nostra città sia un punto di riferimento nazionale e internazionale per lo sport delle bocce”.

Le vincitrici

L’assessore regionale Simona Ferro conclude: “La Targa d’oro Città di Alassio è una manifestazione che ormai è parte integrante del patrimonio sportivo della nostra regione, a dimostrazione che tradizione, passione ed entusiasmo sono le ricette vincenti di questo evento. Quest’anno la Liguria è stata insignita del titolo di ‘Regione europea dello Sport’: un risultato davvero prestigioso che ci inorgoglisce, a cui il mondo delle bocce ha contribuito in maniera determinante attraverso una serie di brillanti attività ed iniziative. Regione Liguria sostiene convintamente questa gara perché, oltre ad attirare gli appassionati da tutta Europa, rappresenta un importante veicolo di promozione del territorio a livello internazionale, un volano turistico di rilievo per tutto il Ponente ligure. Rivolgo i miei più sinceri auguri a tuti i partecipanti e i miei complimenti per la precisa e puntuale organizzazione all’Asd Circolo La Fenarina che, insieme all’amministrazione comunale, è stata capace di costruire un così importante appuntamento sportivo”.