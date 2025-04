Targa d’Oro Alassio, sul palcoscenico 1.068 atleti: il sipario si alza con l’All Star Game d’Italia

Alassio. La Targa d’Oro Città di Alassio, la competizione di bocce per antonomasia, è pronta a mandare in scena la sua 72^ edizione. Con 1.068 giocatori iscritti, uomini e donne di tutte le età (dai 10 ai 75 anni e oltre) e di tutte le categorie, la Targa d’oro, in cartellone sabato 12 e domenica 13 aprile, si conferma la più partecipata e attesa del panorama internazionale della specialità volo.

I partecipanti tornano a crescere: 231 sono le quadrette al via della Targa Oro Senior, 44 le coppie pronte per l’11a Targa Rosa Silvana Gioielli e 28 le coppie della 12a Targa Junior Under 15 Trofeo Boulenciel. Altri numeri altamente significativi: sei Paesi rappresentati (Italia, Principato di Monaco, Francia, Svizzera, Croazia e Slovenia), diciassette formazioni straniere, diciotto i comitati territoriali Fib rappresentati, sette località interessate all’evento nella giornata di sabato (Alassio, Albenga, Garlenda, Loano, Pietra Ligure, Diano Marina, Andora), dieci impianti di gioco e 120 campi da gioco, di cui 28 presso la parrocchia di San Bernardino ad Albenga, località Vadino.

Gianenrico Gontero, commissario federale internazionale e coordinatore tecnico dell’evento, spiega: “Anche quest’anno La Fenarina, con i suoi collaboratori, ci ha dato una grande mano e ci ha consentito di organizzare quella che è la più grossa competizione a livello nazionale e internazionale con i suoi numeri e i suoi oltre 70 anni di svolgimento”.

Graziella Ferraresi, presidente dell’Asd Circolo La Fenarina, sottolinea: “La Targa d’Oro è una manifestazione che attira gente da tutta Italia e dall’estero e ha importanti ricadute per l’intera città, quindi lunga vita alla Targa d’Oro e a La Fenarina”.

Il sindaco Marco Melgrati: “La Targa d’Oro è un cult per la nostra città. E’ arrivata alla 72^ edizione e credo che sia la più importante manifestazione a livello sportivo di Alassio. Quest’anno avremo oltre mille partecipanti: come sempre, un evento che raduna tantissime persone e che quindi crea un grande incoming a livello turistico. Dunque un appuntamento che coniuga turismo, visibilità per Alassio e uno sport importante come le bocce. In passato Alassio ha ospitato i mondiali con la partecipazione del principe di Monaco, quindi le bocce sono una disciplina di primo piano e per noi sono lo sono ancora di più. Alassio e lo sport del resto sono un binomio non nuovo: le tante firme di sportivi presenti sul Muretto sono la testimonianza dei tanti campioni che hanno scelto Alassio come teatro delle loro ‘gesta’ che come posto dove trascorrere le loro vacanze”.

Roberta Zucchinetti, assessore allo sport del Comune di Alassio, sottolinea: “La Targa d’Oro è forse l’appuntamento più importante per Alassio, un evento che porta ogni anno tantissime persone. I mille iscritti di quest’anno sono un grande risultato anche per il comparto del turismo. Quindi grazie agli organizzatori e a tutti coloro che ci danno una mano: senza di loro non sarebbe possibile promuovere questo evento. Un evento che consente, tra l’altro di allungare la stagione: con Pasqua alle porte, siamo riusciti ad allungare il periodo delle vacanze e questo ovviamente è positivo dal punto di vista turistico”.

La Targa d’oro è la Gara: tutti vogliono essere al via e tutti puntano a entrare nell’albo d’oro. Per raggiungere l’obiettivo serve mettere insieme otto vittorie di fila. Anche appassionati, addetti ai lavori e familiari degli atleti non vogliono mancare a questo appuntamento. E’ la Milano-Sanremo delle bocce, la più amata dagli italiani, con finali in un palcoscenico che, per questo sport, non ha eguali. Quello del Palaravizza, casa della Targa d’oro dal 2010 e già sede di due Mondiali e un Europeo. Tra i premi speciali, da assegnare il Memorial Caudera (miglior puntatore), Memorial Andreoli (miglior bocciatore) e per la prima volta Memorial Albino Cuneo (Targa Junior) e Memorial Lucia Bosio(Targa Rosa).

Confermato lo svolgimento della Targa Bis, tabellone complementare riservato ai perdenti dei primi due turni, con inizio sabato alle ore 15.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Livio Debernardi di Grignasco (No), il delegato tecnico della Fiboules è il commissario internazionale Giannenrico Gontero di Campignone Fenile (To).

Alcuni dei protagonisti saranno già in campo domani, venerdì 11, per il 1° All Star Game Italia, evento speciale che la Federazione Italiana Bocce ha voluto abbinare quale prestigioso prologo. I dodici componenti del Red Team (Valentina Basei, Francesca Carlini, Marika Depretis, Mauro Bunino, Davide Sari e Matteo Mana, c.t. Roberto Favre) e del Green Team (Natalie Gamba, Serena Traversa, Caterina Venturini, Matteo Golfetto, Gabriele Graziano e Ivan Soligon, c.t. Franco Buosi), che si sfideranno sulle otto corsie allestite al Palaravizza, mettono insieme innumerevoli titoli iridati, europei, italiani, vittorie nei World Games e record mondiali. Una formula avvincente che delizierà il pubblico per tutto il pomeriggio.

L’importanza della manifestazione, inserita nel calendario di Liguria Regione Europea dello Sport 2025, è sottolineata dall’arrivo ad Alassio del presidente della Federbocce Marco Giunio De Sanctis, del nuovo presidente della Federazione Internazionale Sport Bocce Pascal Hernandez e dell’assessore regionale Simona Ferro.

Nella giornata di venerdì saranno coinvolti anche una cinquantina di giovani studenti alassini, che nella mattinata al Palaravizza saranno introdotti dallo staff della Fenarina alla sport delle bocce, e, in serata, il team Special Olympics dell’Associazione Viceversa effettuerà presso la Bocciofila Palasport di Albenga un’esibizione congiunta con i ragazzi della Bocciofila Pro Loco Leverone.

La 72^ Targa d’oro è organizzata per la terza volta dal Circolo La Fenarina con la collaborazione di Gesco, sotto l’egida della Federazione Italiana Bocce e della Federazione Internazionale Sport Bocce, con il supporto di Comune di Alassio e Regione Liguria (enti promotori), con il contributo di Fondazione De Mari e con il patrocinio di Coni, Federazione Europea Bocce, Provincia di Savona e Comune di Albenga.

Il sito di riferimento è www.boccealassio.it, all’interno del quale sono disponibili il programma completo e l’elenco di tutti gli iscritti. Social: Facebook e Instagram.