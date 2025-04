Tamponamento in A10, code tra Feglino e Spotorno: traffico intenso sulle autostrade

Feglino. Incidente stradale nel pomeriggio sull’autostrada A10, poco dopo il casello di Finale Ligure, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 45, si è verificato un tamponamento tra due auto in transito, per cause ancora in via di accertamento.

Fortunatamente, nell’impatto tra i due veicoli, nessuno degli occupanti è rimasto ferito, ma il sinistro autostradale ha provocato disagi alla viabilità con code che hanno raggiunto anche i 3 km tra Feglino e Spotorno.

Nel pomeriggio si sono verificate altre criticità: code a tratti tra Arenzano e il bivio A10/A26 Trafori, in direzione Genova, per traffico intenso. Forti rallentamenti anche tra Albisola e il bivio A10/Fine Complanare Savona, sempre per traffico intenso.

Infine, sono segnalate code a tratti tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia, anche in questo caso per il notevole flusso viario.

E per la giornata di domani, venerdì 25 aprile, si prevedono altri possibili disagi con tempi di percorrenza superiori alla media, come sulla A10 tra Savona e Genova, in entrambe le direzioni, e sulla stessa A26 nella tratta in direzione di Genova Voltri.