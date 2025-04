SwimTheIsland, la tappa nel Golfo dell’Isola si svolgerà il 4 e 5 ottobre

Spotorno. Da quindici anni promuovere il nuoto in acque libere in scenari unici ed emozionanti è la missione di SwimTheIsland, il circuito organizzato da TriO Events sostenuto dalla collaborazione con le amministrazioni locali, che conferma nel 2025 le tre meravigliose location ospitanti: San Teodoro, in provincia di Sassari, Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, e il Golfo dell’Isola, nel savonese.

Grande novità il nuovo main sponsor arena, partner d’eccellenza nel mondo del nuoto con cui SWIMTHEISLAND prosegue il proprio percorso di crescita. Un marchio, da sempre sinonimo di innovazione, performance e passione per la disciplina, che condividerà l’impegno nel rendere l’esperienza dell’open water swimming ancora più coinvolgente per tutti, dai professionisti agli amatori, dentro e fuori dall’acqua.

24-25 MAGGIO: PRIMA TAPPA A SAN TEODORO

La spiaggia La Cinta è un arenile di sabbia finissima, tra i simboli dell’intera regione, che volge lo sguardo all’incantevole Area Naturale Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo. Questa sarà la bellissima start line da cui tuffarsi in un mare paradisiaco, grazie al sostegno di Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di San Teodoro.

Le prime sfide di sabato 24 maggio sono, come da tradizione, dedicate agli 800m: Sprint Challenge, con turno di qualificazione e finale, Family/Team Event, composti da 2 o 3 membri, e staffetta MWM (Man-Woman-Man) Relay. Il programma continua con la Short Swim (1.800m), competizione valida come Coppa Italia Nuoto ACSI. Per concludere all’insegna del relax, la nuotata al tramonto Sunset Swim (1.100m) verso il promontorio di Puntaldìa. Domenica 25 maggio, invece, dopo lo svolgimento di Classic (3.200m) e Long Swim (6.000m), premiazioni anche per i partecipanti alla Combined, combinata di Short e Classic.

21-22 GIUGNO: L’ABBRACCIO AL CASTELLO SCALIGERO DI SIRMIONE

La seconda tappa, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comune di Sirmione, si apre sabato 21 giugno con i giovanissimi di KID’STHEISLAND sui 100m (6-7 anni), 200m (8-9 anni) e 400m (10-12 anni). Il Family/Team Event (800m) e la MWM Relay (800m) anticiperanno la Short Swim (1.800m), caratterizzata dall’iconico passaggio sotto al ponte levatoio del Castello Scaligero. La Sunset Swim (1.500m) incanterà i nuotatori che, dalla spiaggia Giamaica, in punta alla penisola di Sirmione, lambiranno le Grotte di Catullo, resti di un’antica villa romana, fino all’approdo in centro storico per il Pirlo Party.

Domenica 22 giugno spazio alla distanza Classic (3.200m) con un percorso stupendo che prevede il periplo della penisola di Sirmione, dal lungolago Diaz alla Spiaggia del Prete, un piccolo gioiello dai ciottoli bianchi incastonato tra le mura del Castello. Confermata nella località bresciana la Combined Swim, la cui classifica viene stilata attraverso la somma dei punteggi acquisiti nella Short e nella Classic.

4-5 OTTOBRE: 15ESIMA EDIZIONE NEL GOLFO DELL’ISOLA LIGURE

Lo storico finale nel Golfo dell’Isola, nelle acque dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, partirà sabato 4 ottobre con gli 800m di Sprint Challenge, Family Team Event e MWM Relay. Scenderanno a seguire in spiaggia i più piccoli di KID’sTHEISLAND sulle stesse distanze proposte a Sirmione, infine la Short Swim (1.800m). All’alba di domenica 5 ottobre sarà la volta dell’affascinante Sunrise Swim (1.100m) e, in successione, della Classic (3.500m), che porterà gli swimmer a doppiare gli scogli dei Predani con un giro completo dell’isola. Alcuni atleti affronteranno poi la Long (6.000m), effettuando un primo giro sul percorso della Classic e un secondo giro con ulteriore periplo dell’isola. Le premiazioni faranno salire sul podio anche i migliori piazzamenti della Combined (Short+Classic) e della Super Combined Swim (Classic+Long).