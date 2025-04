Sviluppo economico: a luglio il nuovo bando economia circolare. Alessio Piana: “Stanziati 5 milioni per le imprese”

Liguria. “Sarà attivo dal 1° luglio il nuovo bando regionale per favorire gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese liguri in economia circolare”. Ad annunciarlo è il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria a seguito del decreto dirigenziale del settore Sviluppo strategico che ne disciplina le modalità attuative.

“Si tratta della quinta misura dedicata a quest’ampia finalità – prosegue il consigliere delegato – A dimostrazione di quanto questa amministrazione sia impegnata ad accompagnare le imprese verso uno sviluppo veramente sostenibile, che riduca gli sprechi di lavorazione e che trasformi scarti e rifiuti in beni preziosi da re-immettere nella catena di produzione”.

La misura, che rientra nell’azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027, disporrà di una dotazione economica di 5 milioni di euro e consentirà fino a esaurimento risorse, e comunque non oltre il 30 ottobre, di richiedere agevolazioni, in parte a fondo perduto e in parte a finanziamento agevolato, a copertura massima del 100% degli investimenti effettuati per convertire l’attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare.

I progetti per essere ritenuti ammissibili devono essere compresi tra i 25mila euro e i 350mila euro. Sono ammissibili iniziative materiali sul ciclo produttivo dei prodotti utili a razionalizzare l’uso delle materie prime, valorizzare i rifiuti e i sottoprodotti industriali e la loro re-immissione nella catena del valore, migliorare l’efficienza della produzione tramite la riduzione del consumo di risorse e gli scarti di lavorazione e favorire il recupero, il trattamento e la riciclabilità dei prodotti mediante il disassemblamento delle componenti. E iniziative immateriali, quali studi o servizi complementari o preparatori alle azioni da intraprendere. Purché non conclusi, sono ammissibili anche gli interventi avviati a far data dal 27 luglio 2024.

Le domande saranno presentabili sul sito di Filse, nella sezione ‘Bandi on line’ dal 1° luglio al 30 ottobre. La procedura informatica sarà accessibile in modalità offline a partire dal 12 giugno.