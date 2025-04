Celle Ligure. Torna a splendere. Il bianco, tra due tratti di azzurro: mare e cielo. Acquerello, in questa tela, in questo quadro che è Celle. E lui, un simbolo della sua storia. I Piani e quella struttura fin dai primi decenni del Novecento. Lo “Chalet”. Generazioni nel locale sopra ai Bagni Lido che riapre i battenti dopo qualche tempo di chiusura.

Dalle 18 di martedì prossimo, 29 aprile, l’inaugurazione di questo locale che ha rappresentato un luogo caro al cuore di generazioni di cellesi e turisti. Epoche d’oro per il paese. Anche un gruppo sportivo portava il suo nome. Ricordi, volti, storie. Passato, presente e futuro. Prima di proprietà della famiglia Ferro, ora dei Fratelli Bruzzone.

Un passo indietro. Ci aiuta Giorgio che ci racconta un po’ dello Chalet, come la storia di un avvincente romanzo. “All’inizio, non era qui dove stiamo parlando – poi ci indica il posto – ma dove ora si trova la piscina dei Bagni Lido. Era stato collocato lì fino a quando una tromba marina lo distrusse – e lo sguardo di Giorgio Bruzzone che ha gli occhi del mare e ben lo conosce, come ben conosce la storia di Celle, si sposta verso la collina. E ancora indica – Pensate quanto fu impetuosa: le travi di legno del tetto finirono dove oggi ci sono le serre del basilico, alla Natta. Poi venne ricostruito e, dagli anni ‘40, lo Chalet è qui, acquistato da una società pegliese e portato avanti dalla famiglia Ferro”.

Giorgio continua con i ricordi. Brillano gli occhi blu. Il sole abbaglia ed entra nella struttura rinnovata ed elegante illuminandone gli arredi. È talmente bello il suo racconto che rivediamo serate d’estate lontane. Riviviamo momenti di emozione. Il passeggio composto. Volti che più non ricordavamo. Che più non ci sono. Sembra di scorgerle quelle persone, oltre i cristalli delle vetrate. Il tempo che passa.

E oggi una nuova pagina per lo “Chalet Lido”. Il ristorante sarà gestito dal cellese Gianpaolo Zambello affiancato dagli chef Lorenzo Rebagliati e Alessandro Schipani. Un bel vedere per i nostalgici. Per tutti. Si risveglia questo Chalet sulla spiaggia, che ha visto e raccontato di albe e di tramonti, custodito volti e tante storie. Pronto a scriverne di nuove con l’inchiostro azzurro del mare.