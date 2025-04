Successo per la raccolta alimentare dei Lions delle Albisole: donati 900kg di generi alimentari ai bisognosi

Albissola Marina/Albisola Superiore. Grande successo per la raccolta alimentare del Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia: raccolti più di 900 chili di beni alimentari.

Una giornata all’insegna della solidarietà e della generosità quella che ha visto protagonisti i volontari del Lions Club Albissola nelle due Albisole.

Durante l’iniziativa di raccolta alimentare, tenutasi presso il CONAD, il Gulliver, l’MD di Albisola Marina e il PAM di Albisola Superiore, sono stati raccolti circa 900 chili di beni alimentari non deperibili, destinati alle famiglie in difficoltà del territorio e dell’entroterra.

“Siamo profondamente grati – dichiara il presidente del Lions Club Albissola, Enzo Gareri – per la straordinaria generosità dimostrata dai cittadini. In una sola giornata, abbiamo raggiunto un risultato importantissimo che va ben oltre ogni aspettativa. È stata una manifestazione concreta di solidarietà e di attenzione verso chi è meno fortunato”.

Alla raccolta hanno partecipato 14 volontari, tra soci Lions e Leo, che si sono avvicendati durante tutta la giornata nei diversi punti vendita, riconoscibili dai loro giubbotti gialli: “I nostri volontari – prosegue Gareri – hanno lavorato senza sosta, accogliendo con il sorriso ogni donazione e spiegando ai clienti l’importanza di questo piccolo gesto che, sommato a tanti altri, può davvero fare la differenza”.

Parte del raccolto sarà distribuito direttamente dall’Associazione San Vincenzo, attiva sul territorio delle due Albisole, mentre un’altra parte verrà consegnata alle famiglie bisognose dell’entroterra, in particolare nel comune di Sassello e zone limitrofe: “È fondamentale creare una rete di supporto capillare – aggiunge Gareri – affinché l’aiuto arrivi davvero a chi ne ha più bisogno. Ringraziamo l’Associazione San Vincenzo per la collaborazione e per il loro instancabile impegno nella distribuzione”.

Il presidente non dimentica di ringraziare anche i supermercati che hanno aderito all’iniziativa: “Un grazie sincero ai responsabili dei punti vendita CONAD, Gulliver, MD e PAM che ci hanno accolto con entusiasmo e ci hanno permesso di organizzare la raccolta all’interno delle loro strutture. Senza il loro supporto, tutto questo non sarebbe stato possibile”.

La giornata si è conclusa con una carica di emozioni positive e con la certezza che, ancora una volta, la solidarietà può unire una comunità. “Vedere i carrelli riempirsi pacco dopo pacco, – conclude Enzo Gareri – è stato commovente. Non si trattava solo di alimenti, ma di gesti di cuore. Ogni pacco donato racconta una storia di attenzione verso il prossimo, di empatia, di civiltà”.

Con questa iniziativa, il Lions Club Albissola ribadisce il suo impegno a favore del territorio e delle fasce più deboli, confermandosi un punto di riferimento attivo e presente nella comunità.