Successo per il “Passadanaio della solidarietà” di Loano: commercianti, associazioni e privati in aiuto del piccolo Tomas malato oncologico

Loano. Una novantina di commercianti e sei realtà del territorio oltre a tanti privati. Sono coloro che hanno partecipato a “Il Passadanaio della solidarietà”, l’iniziativa che si proponeva di raccogliere fondi per aiutare il piccolo Tomas, il bimbo di soli 9 anni che sta lottando contro una grave malattia oncologica.

Come raccontato da IVG.it qualche mese fa, su consiglio dei medici dell’istituto pediatrico Gaslini di Genova, lo scorso anno il bimbo ha iniziato una terapia sperimentale, che in Italia viene somministrata presso un ospedale di Roma. Così lui e la sua famiglia sono partiti per la capitale, con la speranza che la nuova cura possa aiutare Tomas a vincere la sua battaglia per la vita.

Mentre le spese mediche sono interamente a carico del Sistema sanitario nazionale e locale, quelle per il soggiorno dei genitori a Roma sono, ovviamente, in capo alla stessa famiglia. Da qui l’idea di Daniela Leali, presidente di Fipe/Confcommercio Loano, e della collega Silvia Redaelli (titolare del centro estetico Beaunique) di dare vita ad una raccolta fondi tra i propri colleghi: i commercianti di Loano hanno predisposto un salvadanaio chiuso che, a turno, è stato consegnato a tutti coloro i quali hanno aderito all’iniziativa. In esso è stata versata una quota più o meno grande dell’incasso della giornata.

Oltre ai commercianti, al progetto hanno aderito anche molti privati e sei realtà del territorio come la confraternita delle Cappe Turchine e l’asilo nido “Stella… Stellina” di Loano, i carabinieri di Albenga, il Museo del Mare e la Fondazione Mornese-Riagno di Loano e la comunità evangelica “Gesù Vive” di Boissano.

Qualche giorno fa il salvadanaio e tutto il suo contenuto (una cifra piuttosto consistente) è stato consegnato alla famiglia di Tomas, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a coloro i quali hanno voluto contribuire all’iniziativa: “Ci teniamo dal profondo del cuore a rivolgere un sentito ringraziamento ad ognuno di voi per il gesto che avete svolto. Abbiamo veramente sentito il vostro affetto dai tantissimi bigliettini ricevuti ed anche se non ci conosciamo personalmente il vostro pensiero nei confronti di Tomas è stato davvero meraviglioso. Come si dice ‘l’unione fa la forza’ e il vostro contributo è stato decisamente significativo per aiutare Tomas nel suo percorso terapeutico. Ora ci troviamo a Roma dove Tomas dovrà ricevere una cura oncologica molto importante all’interno dell’ospedale bambino Gesù che tutti noi speriamo sia veramente determinante per il suo ed anche nostro futuro. Speriamo davvero in un esito decisivo che ci conduca in questa Pasqua ad una nuova rinascita. Vi abbracciamo tutti con affetto sincero e vi teniamo sempre aggiornati, a presto”.

Ai ringraziamenti si è unita anche la presidente di Fipe/Confcommercio Loano Daniela Leali: “Il ‘Passadanaio della solidarietà’ termina il suo itinerario nelle nostre attività. Abbiamo consegnato una notevole somma alla famiglia del piccolo Tomas che proprio in questo momento si trova a Roma, dando loro la possibilità di poter pensare esclusivamente alla salute del nostro supereroe. Ogni piccola goccia del vostro aiuto sta alimentando un grande fiume d’amore ed empatia nei confronti di questa meravigliosa famiglia che lotta quotidianamente contro una bestia feroce. È doveroso da parte mia ringraziare in primis tutti voi colleghi ed amici che avete partecipato con impegno e passione a questo viaggio di solidarietà. Un grazie va anche ai nostri clienti che hanno sostenuto la causa e a tutte le associazioni che con il loro contributo hanno rafforzato il progetto. Un ultimo ringraziamento ma non meno importante va alla mia amica e compagna di questa avventura Silvia Radaelli perché senza di lei nulla avrebbe avuto inizio”.

Per seguire il percorso di cura e guarigione di Tomas, i genitori hanno creato anche una pagina Facebook: “Lucino il viaggiatore con il cuoricino“. Lucino è un coniglietto di peluches, il preferito del piccolo Tomas, e attraverso le sue avventure quotidiane la famiglia racconta la quotidianità e le attività giornaliere del bimbo.