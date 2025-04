Studenti di Pietra Ligure in visita al Parlamento europeo

Si è appena conclusa la tre giorni che ha portato i ventuno studenti della scuola secondaria di primo grado “Nicolò Martini” di Pietra Ligure, selezionati con il concorso promosso dal Comune di Pietra Ligure “An Europe for me. Building Europe with me”, a visitare il Parlamento Europeo di Strasburgo ma anche a fare una preziosa esperienza di scambio e condivisione con studenti pari grado di una scuola della vicinissima Offenburg, città tedesca gemellata da molti anni con Pietra Ligure.

I ragazzi, accompagnati da quattro insegnanti, dalla Presidente del Consiglio comunale e delegata alla pubblica istruzione Michela Vignone, dall’Assessore alle politiche sociali e giovanili e membro BELC della Commissione Europea Marisa Pastorino, nonché dal Consigliere capogruppo Giovanni Liscio e dai referenti del gemellaggio Pietra Ligure – Offenburg Silvano Ferrua, Jess Haberer e Daniel Zimmerman. Sono stati ospitati presso la Casa degli Scout di Offenburg e hanno avuto giornate piene di incontri e esperienze interessanti.

Nel pomeriggio di lunedì 31 marzo, la delegazione studentesca ha incontrato il Sindaco di Offenburg Marco Steffens che, dopo averli accolti in Municipio, li ha personalmente accompagnati nel centro storico di Offenburg e poi in giro per la città.

Martedì 1 aprile, giornata dedicata alle istituzioni europee con la visita del Parlamento Europeo di Strasburgo e l’apprezzatissimo incontro con l’eurodeputato tedesco della circoscrizione di Offenburg Andreas Schwab che ha spiegato ai ragazzi l’attività di un deputato europeo e la sua tipica agenda, fitta di incontri, discussioni nella Commissione di appartenenza, votazioni, il tutto tra Strasburgo – dove il Parlamento si sposta per una settimana al mese – e Bruxelles, dove si svolgono i lavori per il restante tempo. Giornata completata con la visita alla città di Strasburgo che si è mostrata ai ragazzi e ai loro insegnanti in tutto il suo straordinario fascino di capitale del nord Europa grazie al trasferimento dal Parlamento al centro storico con il battello sull’Ill che costeggia i viali e i tesori storici e artistici della capitale europea, scoprendo la città da una prospettiva unica.

Mercoledì mattina, infine, visita alla scuola secondaria di Offenburg “Erich Kaestner Realschule” con un breve ma proficuo scambio culturale con i coetanei tedeschi che hanno coinvolto i ragazzi pietresi nelle loro attività quotidiane, rafforzando ulteriormente l’esperienza internazionale dei ragazzi.

“Siamo onorati di aver accompagnato i ragazzi in questa esperienza che si è rivelata formativa e gratificante che, siamo certi, lascerà un ricordo indelebile nei ragazzi. Cultura, arte, tradizioni, usi e costumi, norme, legislazioni e opportunità ci sono stati offerti in un mix accattivante ed entusiasmante: conoscere il contesto europeo nel quale sono immersi, capire in che modo l’Europa entra nelle loro vite e come loro, anche in prospettiva futura, possono incidere sulle politiche europee ma, soprattutto, sentirsi cittadini europei, era la missione che si siamo dati promuovendo insieme all’IC Pietra Ligure questo concorso, che ci auguriamo possa essere la prima di molte edizioni” hanno commentato Michela Vignone, Marisa Pastorino e Giovanni Liscio, anche a nome del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi..

“Grazie al Sindaco di Offenburg Marco Steffens per la bellissima accoglienza, agli scout per l’ospitalità, all’eurodeputato Andreas Schwab per l’interessantissimo incontro, alla direttrice della scuola Erich Kaestner Realschule di Offenburg Sabine Wadwnpohl e al prof. Johannes Discher per la loro disponibilità e per l’incontro con gli studenti tedeschi, a Jess Haberer, Daniel Zimmermann e Silvano Ferrua per l’ottima organizzazione di tutta la tre giorni, alla direttrice dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure dott.ssa Giuseppina Manno e ai docenti per l’impegno e il lavoro fatto a scuola con in ragazzi e, ancora, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa esperienza davvero indimenticabile per i ragazzi e per noi”.

Il progetto “An Europe for me. Building Europe with me” è promosso dal Comune di Pietra Ligure con la supervisione tecnica e organizzativa del “Circolo dell’Amicizia Offenburg – Pietra Ligure”, con il fine di avvicinare i ragazzi alla conoscenza dell’Unione Europea e condurli, anche fisicamente, fino al cuore delle istituzioni europee con la partecipazione alla visita-premio al Parlamento Europeo di Strasburgo. L’iniziativa mira anche a favorire il confronto con studenti di altri Paesi UE, nell’ottica della costruzione di una vera cittadinanza europea, cogliendo le molte opportunità offerte dall’ormai più che decennale gemellaggio Pietra Ligure / Offenburg, nel pieno spirito dei progetti “Erasmus+”, finanziati dall’Unione Europea e volti ad implementare la mobilità dei giovani nell’ambito degli Stati Membri dell’UE. Il progetto si inserisce, altresì, nelle prospettive proposte dalla rete europea promossa dalla Commissione UE “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” (Building Europe with Local Councillors) di cui il Comune di Pietra Ligure fa parte dal 2023.