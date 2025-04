Strada troppo stretta per il camion, rimorchio si ribalta: incidente a Cenesi

Cisano Sul Neva. Incidente stradale, questa mattina (12 aprile), su una piccola strada che porta a Cenesi. Protagonista, suo malgrado, un autista straniero, a bordo di un mezzo pesante appartenente ad una ditta olandese.

Ha imboccato una strada troppo stretta ma, nonostante ciò, è comunque riuscito a percorrere qualche chilometro.

Impossibilitato a procedere, ad un certo punto, ha fatto anche diversi tornanti in retromarcia (“molto difficile in quel tratto”, stando alle parole di chi conosce bene la strada).

Ma non è bastato. Il rimorchio, infatti, è uscito di strada e si è ribaltato mentre la motrice è rimasta sulla carreggiata. Per fortuna, nessuna conseguenza per l’autista.

Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno procedendo al recupero del rimorchio.